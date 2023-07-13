В пермском муниципалитете похитили емкости с тоннами опасных отходов

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Пункт захоронения РАО компании PURAM. Венгрия, Батаапати, склад, рао, радиоактивные отходы, бочки для радиактивных материалов, экология
Опасные отходы проникли в почву и нанесли вред экологии Фото:

В Пермском муниципальном районе были похищены емкости с тоннами опасных отходов, которые хранились на одном из земельных участков. Предприятие «Экологические инновации» обязалось обеспечить охрану груза, но сотрудники организации с этим не справились. В результате емкости были украдены, а разлитые отходы попали в почву.

«В феврале 2022 года из Ленобласти в Пермь ООО „Экологические инновации“ доставило более 18 тонн отхода III класса опасности. По прибытию груз был отправлен на хранение в Пермский район на один из земельных участков с обеспечением его охраны силами и средствами указанного предприятия. Однако сотрудники не обеспечили надлежащую охрану емкостей, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, в результате ЧП был нанесен вред экологии на сумму около 14 млн рублей. По итогам проверки природоохранным прокурором директору организации было внесено представление с указанием устранения нарушений и возмещения в добровольном порядке указанной суммы. Предприятие перечислило в бюджет семь миллионов рублей, перечисление остатка средств находится на контроле прокуратуры.

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В Пермском муниципальном районе были похищены емкости с тоннами опасных отходов, которые хранились на одном из земельных участков. Предприятие «Экологические инновации» обязалось обеспечить охрану груза, но сотрудники организации с этим не справились. В результате емкости были украдены, а разлитые отходы попали в почву. «В феврале 2022 года из Ленобласти в Пермь ООО „Экологические инновации“ доставило более 18 тонн отхода III класса опасности. По прибытию груз был отправлен на хранение в Пермский район на один из земельных участков с обеспечением его охраны силами и средствами указанного предприятия. Однако сотрудники не обеспечили надлежащую охрану емкостей, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По оценкам специалистов Роспотребнадзора, в результате ЧП был нанесен вред экологии на сумму около 14 млн рублей. По итогам проверки природоохранным прокурором директору организации было внесено представление с указанием устранения нарушений и возмещения в добровольном порядке указанной суммы. Предприятие перечислило в бюджет семь миллионов рублей, перечисление остатка средств находится на контроле прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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