В пермском муниципалитете похитили емкости с тоннами опасных отходов

Опасные отходы проникли в почву и нанесли вред экологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском муниципальном районе были похищены емкости с тоннами опасных отходов, которые хранились на одном из земельных участков. Предприятие «Экологические инновации» обязалось обеспечить охрану груза, но сотрудники организации с этим не справились. В результате емкости были украдены, а разлитые отходы попали в почву.

«В феврале 2022 года из Ленобласти в Пермь ООО „Экологические инновации“ доставило более 18 тонн отхода III класса опасности. По прибытию груз был отправлен на хранение в Пермский район на один из земельных участков с обеспечением его охраны силами и средствами указанного предприятия. Однако сотрудники не обеспечили надлежащую охрану емкостей, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, в результате ЧП был нанесен вред экологии на сумму около 14 млн рублей. По итогам проверки природоохранным прокурором директору организации было внесено представление с указанием устранения нарушений и возмещения в добровольном порядке указанной суммы. Предприятие перечислило в бюджет семь миллионов рублей, перечисление остатка средств находится на контроле прокуратуры.