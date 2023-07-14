От дочери челябинского экс-губернатора Дубровского требуют 6 млн рублей

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Арбитражный суд разберет спор в сентябре Фото:

От коммунальной компании, принадлежащей дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, требуют долг в 6 миллионов рублей. Это следует из базы судебных дел.

«ООО „Престиж“ (Магнитогорск) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „ЖилКомСервис“ (Магнитогорск) о взыскании задолженности по договору субподряда в размере 6 млн 153 тысяч рублей. В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, суд считает необходимым отложить судебное заседание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Получить комментарии фирм на момент публикации новости не удалось. Следующее заседание состоится в конце сентября.

До 7 октября 2018 года «Жилкомсервисом» владел сын экс-главы региона Александр Дубровский. Затем фирма, как и большая часть бизнеса, была переоформлена на АО «Техкомплекс МР» (Москва). Осенью 2021 года фирма вошла в число бизнес-активов Анны Дубровской, дочери бывшего главы региона.

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От коммунальной компании, принадлежащей дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, требуют долг в 6 миллионов рублей. Это следует из базы судебных дел. «ООО „Престиж“ (Магнитогорск) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „ЖилКомСервис“ (Магнитогорск) о взыскании задолженности по договору субподряда в размере 6 млн 153 тысяч рублей. В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, суд считает необходимым отложить судебное заседание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Получить комментарии фирм на момент публикации новости не удалось. Следующее заседание состоится в конце сентября. До 7 октября 2018 года «Жилкомсервисом» владел сын экс-главы региона Александр Дубровский. Затем фирма, как и большая часть бизнеса, была переоформлена на АО «Техкомплекс МР» (Москва). Осенью 2021 года фирма вошла в число бизнес-активов Анны Дубровской, дочери бывшего главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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