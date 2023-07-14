От дочери челябинского экс-губернатора Дубровского требуют 6 млн рублей

Арбитражный суд разберет спор в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От коммунальной компании, принадлежащей дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, требуют долг в 6 миллионов рублей. Это следует из базы судебных дел.

«ООО „Престиж“ (Магнитогорск) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „ЖилКомСервис“ (Магнитогорск) о взыскании задолженности по договору субподряда в размере 6 млн 153 тысяч рублей. В материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, суд считает необходимым отложить судебное заседание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Получить комментарии фирм на момент публикации новости не удалось. Следующее заседание состоится в конце сентября.

До 7 октября 2018 года «Жилкомсервисом» владел сын экс-главы региона Александр Дубровский. Затем фирма, как и большая часть бизнеса, была переоформлена на АО «Техкомплекс МР» (Москва). Осенью 2021 года фирма вошла в число бизнес-активов Анны Дубровской, дочери бывшего главы региона.