14 июля 2023

В пермском городе прокуратура отменила незаконное наказание предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
В Чусовском Пермского края прокуратура восстановила права предпринимателей Фото:

В городе Чусовской (Пермский край) прокуратура нашла нарушения прав предпринимателей. Надзорный орган восстановил законные права бизнесменов. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Административной комиссией мэрии Чусовского округа в 3 квартале 2022 года вынесено 11 постановлений в отношении субъектов бизнеса, размещавших рекламные листовки на объектах, являющихся муниципальным имуществом. Прокурором в судебном порядке опротестованы все незаконные постановления…», — написано на сайте ведомства.

По информации ведомства, в ходе проверки выяснилось — предпринимателей сразу оштрафовали, вместо того, чтобы просто предупредить. Также несколько бизнесменов были привлечены к административной ответственности по двум составам КоАП РФ одновременно. А это, отметили в ведомстве, является прямым нарушением прав предпринимателей.

Ранее пермские предприниматели через суд отменили статью регионального закона, благодаря которой за год власти выписали штрафов бизнесменам более чем на 16 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» рассказал истец Дмитрий Еремин.

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В городе Чусовской (Пермский край) прокуратура нашла нарушения прав предпринимателей. Надзорный орган восстановил законные права бизнесменов. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Административной комиссией мэрии Чусовского округа в 3 квартале 2022 года вынесено 11 постановлений в отношении субъектов бизнеса, размещавших рекламные листовки на объектах, являющихся муниципальным имуществом. Прокурором в судебном порядке опротестованы все незаконные постановления…», — написано на сайте ведомства. По информации ведомства, в ходе проверки выяснилось — предпринимателей сразу оштрафовали, вместо того, чтобы просто предупредить. Также несколько бизнесменов были привлечены к административной ответственности по двум составам КоАП РФ одновременно. А это, отметили в ведомстве, является прямым нарушением прав предпринимателей. Ранее пермские предприниматели через суд отменили статью регионального закона, благодаря которой за год власти выписали штрафов бизнесменам более чем на 16 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» рассказал истец Дмитрий Еремин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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