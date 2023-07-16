16 июля 2023

В Миассе девочка-подросток впала в кому после езды на мотоцикле

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Девочка находится в тяжелом состоянии Фото:

В Миассе (Челябинская область) 15-летняя девушка впала в кому, в результате падения с мотоцикла. Как сообщил URA.RU источник в городской больнице, состояние у подростка тяжелое.

«Девочка и парень поступили в больницу с различными травмами. Пассажирка получила ушиб легкого и находится в коме под присмотром врачей. Парень — водитель сломал предплечье и ключицу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, парень не справился с управлением. На скорости он съехал в кювет, где компания упала с мотоцикла и получила травмы.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там на звонок не ответили.

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В Миассе (Челябинская область) 15-летняя девушка впала в кому, в результате падения с мотоцикла. Как сообщил URA.RU источник в городской больнице, состояние у подростка тяжелое. «Девочка и парень поступили в больницу с различными травмами. Пассажирка получила ушиб легкого и находится в коме под присмотром врачей. Парень — водитель сломал предплечье и ключицу», — рассказал источник. По данным URA.RU, парень не справился с управлением. На скорости он съехал в кювет, где компания упала с мотоцикла и получила травмы. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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