В Миассе девочка-подросток впала в кому после езды на мотоцикле

Девочка находится в тяжелом состоянии
В Миассе (Челябинская область) 15-летняя девушка впала в кому, в результате падения с мотоцикла. Как сообщил URA.RU источник в городской больнице, состояние у подростка тяжелое.
«Девочка и парень поступили в больницу с различными травмами. Пассажирка получила ушиб легкого и находится в коме под присмотром врачей. Парень — водитель сломал предплечье и ключицу», — рассказал источник.
По данным URA.RU, парень не справился с управлением. На скорости он съехал в кювет, где компания упала с мотоцикла и получила травмы.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там на звонок не ответили.
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