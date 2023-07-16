В Екатеринбурге закрыли проект, где люди обсуждали тему смерти

Встречи Death Cafe помогали людям сформировать здоровое отношение к потере близких Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге закрыли проект Death Cafe, благодаря которому люди могли встречаться и обсуждать смерть, чтобы пережить боль утраты. Об этом сообщают организаторы встреч Яна Макакенко и Илья Петрикин.

«Мы поняли, что той качественной включенности, которой требует проект Death Cafe в настоящий момент, мы дать не можем, поэтому вынуждены его остановить», — заявили представители проекта в официальном telegram-канале. Он просуществовал четыре года.

Death Cafe — это встречи, где открыто обсуждали темы ценности человеческой жизни, смерти, формировали здоровую позицию к этому феномену человеческого бытия и делились болью утраты. При этом проект не являлся психотерапевтической группой или группой горевания.

«Важно помнить, что всему приходит конец. Ведь только так мы по-настоящему начинаем ценить то, что имеем. Мы от всей души благодарим вас за включенность и поддержку. Без вас проект вряд ли бы стал таким, каким он стал», — с грустью рассказали организаторы. Теперь подобные встречи можно будет посещать лишь в ближайших городах — в Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске и Перми.