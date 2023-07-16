16 июля 2023

В Екатеринбурге закрыли проект, где люди обсуждали тему смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, кресты, похороны, кладбища
Встречи Death Cafe помогали людям сформировать здоровое отношение к потере близких Фото:

В Екатеринбурге закрыли проект Death Cafe, благодаря которому люди могли встречаться и обсуждать смерть, чтобы пережить боль утраты. Об этом сообщают организаторы встреч Яна Макакенко и Илья Петрикин.

«Мы поняли, что той качественной включенности, которой требует проект Death Cafe в настоящий момент, мы дать не можем, поэтому вынуждены его остановить», — заявили представители проекта в официальном telegram-канале. Он просуществовал четыре года.

Death Cafe — это встречи, где открыто обсуждали темы ценности человеческой жизни, смерти, формировали здоровую позицию к этому феномену человеческого бытия и делились болью утраты. При этом проект не являлся психотерапевтической группой или группой горевания.

«Важно помнить, что всему приходит конец. Ведь только так мы по-настоящему начинаем ценить то, что имеем. Мы от всей души благодарим вас за включенность и поддержку. Без вас проект вряд ли бы стал таким, каким он стал», — с грустью рассказали организаторы. Теперь подобные встречи можно будет посещать лишь в ближайших городах — в Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске и Перми.

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В Екатеринбурге закрыли проект Death Cafe, благодаря которому люди могли встречаться и обсуждать смерть, чтобы пережить боль утраты. Об этом сообщают организаторы встреч Яна Макакенко и Илья Петрикин. «Мы поняли, что той качественной включенности, которой требует проект Death Cafe в настоящий момент, мы дать не можем, поэтому вынуждены его остановить», — заявили представители проекта в официальном telegram-канале. Он просуществовал четыре года. Death Cafe — это встречи, где открыто обсуждали темы ценности человеческой жизни, смерти, формировали здоровую позицию к этому феномену человеческого бытия и делились болью утраты. При этом проект не являлся психотерапевтической группой или группой горевания. «Важно помнить, что всему приходит конец. Ведь только так мы по-настоящему начинаем ценить то, что имеем. Мы от всей души благодарим вас за включенность и поддержку. Без вас проект вряд ли бы стал таким, каким он стал», — с грустью рассказали организаторы. Теперь подобные встречи можно будет посещать лишь в ближайших городах — в Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске и Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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