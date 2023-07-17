Хинштейн: спецподразделения «Гром» переходят в состав Росгвардии

17 июля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Состав Росгвардии пополнит еще одно подразделение из МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спецподразделения «Гром» из состава МВД переходят в структуру Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. По его словам, решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным. 17 июля оно доведено до всех заинтересованных ведомств.

Спецподразделения «Гром» из состава МВД переходят в структуру Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. По его словам, решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным. 17 июля оно доведено до всех заинтересованных ведомств.