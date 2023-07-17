Хинштейн: спецподразделения «Гром» переходят в состав Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, бронежилет, росгвардия, сотрудник росгвардии
Состав Росгвардии пополнит еще одно подразделение из МВД Фото:

Спецподразделения «Гром» из состава МВД переходят в структуру Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. По его словам, решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным. 17 июля оно доведено до всех заинтересованных ведомств.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецподразделения «Гром» из состава МВД переходят в структуру Росгвардии. Об этом в своем telegram-канале заявил депутат Государственной Думы России Александр Хинштйен. По его словам, решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным. 17 июля оно доведено до всех заинтересованных ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...