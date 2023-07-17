В Италии заявили о демографической катастрофе на Украине

Corriere Della Sera: украинские беженцы не планируют возвращаться на родину

17 июля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы не планируют возвращаться на родину, сообщает Александр Деменчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Об этом сообщил украинский эксперт Александр Деменчук. По его словам, украинцы не планируют возвращаться на родину. «С 52 миллионов до менее 30 за три десятилетия: очень серьезная потеря для страны, ставящая под угрозу ее шансы на восстановление после окончания войны, наносящая ущерб нормализации экономики, проваливающая пенсионную систему, —заявил Деменчук в беседе с итальянской газетой Corriere Della Sera. По его словам, в стране не осталось детей и молодых женщин, которые собираются возвращаться на Украину. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 76% украинцев хотят вернуться на родину. Однако украинские эксперты опровергают данную статистику. Ранее стало известно, что украинские беженцы в Чехии уезжают отдыхать на Украину за счет европейцев. Все билеты из европейской страны на Украину распроданы до середины августа, передает «Национальная служба новостей».

Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Об этом сообщил украинский эксперт Александр Деменчук. По его словам, украинцы не планируют возвращаться на родину. «С 52 миллионов до менее 30 за три десятилетия: очень серьезная потеря для страны, ставящая под угрозу ее шансы на восстановление после окончания войны, наносящая ущерб нормализации экономики, проваливающая пенсионную систему, —заявил Деменчук в беседе с итальянской газетой Corriere Della Sera. По его словам, в стране не осталось детей и молодых женщин, которые собираются возвращаться на Украину. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 76% украинцев хотят вернуться на родину. Однако украинские эксперты опровергают данную статистику. Ранее стало известно, что украинские беженцы в Чехии уезжают отдыхать на Украину за счет европейцев. Все билеты из европейской страны на Украину распроданы до середины августа, передает «Национальная служба новостей».