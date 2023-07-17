В Италии заявили о демографической катастрофе на Украине

Corriere Della Sera: украинские беженцы не планируют возвращаться на родину
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Страны европейского союза. Пермь , италия, рим, фонтан трини
Украинские беженцы не планируют возвращаться на родину, сообщает Александр Деменчук Фото:
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Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Об этом сообщил украинский эксперт Александр Деменчук. По его словам, украинцы не планируют возвращаться на родину.

«С 52 миллионов до менее 30 за три десятилетия: очень серьезная потеря для страны, ставящая под угрозу ее шансы на восстановление после окончания войны, наносящая ущерб нормализации экономики, проваливающая пенсионную систему, —заявил Деменчук в беседе с итальянской газетой Corriere Della Sera. По его словам, в стране не осталось детей и молодых женщин, которые собираются возвращаться на Украину.

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 76% украинцев хотят вернуться на родину. Однако украинские эксперты опровергают данную статистику.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Чехии уезжают отдыхать на Украину за счет европейцев. Все билеты из европейской страны на Украину распроданы до середины августа, передает «Национальная служба новостей».

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Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Об этом сообщил украинский эксперт Александр Деменчук. По его словам, украинцы не планируют возвращаться на родину. «С 52 миллионов до менее 30 за три десятилетия: очень серьезная потеря для страны, ставящая под угрозу ее шансы на восстановление после окончания войны, наносящая ущерб нормализации экономики, проваливающая пенсионную систему, —заявил Деменчук в беседе с итальянской газетой Corriere Della Sera. По его словам, в стране не осталось детей и молодых женщин, которые собираются возвращаться на Украину. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), 76% украинцев хотят вернуться на родину. Однако украинские эксперты опровергают данную статистику. Ранее стало известно, что украинские беженцы в Чехии уезжают отдыхать на Украину за счет европейцев. Все билеты из европейской страны на Украину распроданы до середины августа, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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