17 июля 2023

В Свердловской области пропала 79-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина была одета в черную юбку (архивное фото) Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) пропала 79-летняя Парасковья Шалыгина (Любенко). Она ушла из дома 17 июля и не вернулась, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 79-летнюю Парасковью Шалыгину! Она ушла из дома 17 июля и не вернулась», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Она была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку.

Если вам известно местоположение женщины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 513-27-99. Спасатели отмечают, что Шалыгина нуждается в медицинской помощи.

Женщина одета в зеленую ветровку и черную юбку
Женщина одета в зеленую ветровку и черную юбку
Фото:

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В Дегтярске (Свердловская область) пропала 79-летняя Парасковья Шалыгина (Любенко). Она ушла из дома 17 июля и не вернулась, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 79-летнюю Парасковью Шалыгину! Она ушла из дома 17 июля и не вернулась», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы женщины: рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Она была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 513-27-99. Спасатели отмечают, что Шалыгина нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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