В Дегтярске (Свердловская область) пропала 79-летняя Парасковья Шалыгина (Любенко). Она ушла из дома 17 июля и не вернулась, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 79-летнюю Парасковью Шалыгину! Она ушла из дома 17 июля и не вернулась», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы женщины: рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Она была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку.
Если вам известно местоположение женщины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 513-27-99. Спасатели отмечают, что Шалыгина нуждается в медицинской помощи.
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