Минсельхоз не в курсе планов повышения цен на соки и газировки

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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
О планах повысить цены на газировку и соки сообщали производители Фото:

В Минсельхоз не поступала информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России от отдельных компаний. Об этом сообщили в самом министерстве.

«Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в пресс-службе министерства. Заявление приводит ТАСС.

Ранее «Коммерсант» сообщал о планах крупных производителей повысить цены на газированную воду и соки. Например, об индексации предупреждали «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Причиной называли падение курса рубля.

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В Минсельхоз не поступала информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России от отдельных компаний. Об этом сообщили в самом министерстве. «Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в пресс-службе министерства. Заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» сообщал о планах крупных производителей повысить цены на газированную воду и соки. Например, об индексации предупреждали «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Причиной называли падение курса рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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