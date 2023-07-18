Минсельхоз не в курсе планов повышения цен на соки и газировки

18 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

О планах повысить цены на газировку и соки сообщали производители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минсельхоз не поступала информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России от отдельных компаний. Об этом сообщили в самом министерстве. «Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в пресс-службе министерства. Заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» сообщал о планах крупных производителей повысить цены на газированную воду и соки. Например, об индексации предупреждали «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Причиной называли падение курса рубля.

В Минсельхоз не поступала информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России от отдельных компаний. Об этом сообщили в самом министерстве. «Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в пресс-службе министерства. Заявление приводит ТАСС. Ранее «Коммерсант» сообщал о планах крупных производителей повысить цены на газированную воду и соки. Например, об индексации предупреждали «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Причиной называли падение курса рубля.