Минсельхоз не в курсе планов повышения цен на соки и газировки

О планах повысить цены на газировку и соки сообщали производители
В Минсельхоз не поступала информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России от отдельных компаний. Об этом сообщили в самом министерстве.
«Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — сообщили в пресс-службе министерства. Заявление приводит ТАСС.
Ранее «Коммерсант» сообщал о планах крупных производителей повысить цены на газированную воду и соки. Например, об индексации предупреждали «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Причиной называли падение курса рубля.
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