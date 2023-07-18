Челябинскую трассу закрыли из-за аварии грузовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Водителям предлагают объехать закрытый участок Фото:

На участке федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись грузовики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии пришлось временно перекрыть движение.

«На 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовых транспортных средств. Дорога временно закрыта. Объезд осуществляется через Миньяр», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадало два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Водителей просят выстраивать маршрут с учетом закрытия дороги.

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На участке федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись грузовики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии пришлось временно перекрыть движение. «На 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовых транспортных средств. Дорога временно закрыта. Объезд осуществляется через Миньяр», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадало два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Водителей просят выстраивать маршрут с учетом закрытия дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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