Водителям предлагают объехать закрытый участок
На участке федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись грузовики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии пришлось временно перекрыть движение.
«На 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовых транспортных средств. Дорога временно закрыта. Объезд осуществляется через Миньяр», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадало два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Водителей просят выстраивать маршрут с учетом закрытия дороги.
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