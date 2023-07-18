Водителям предлагают объехать закрытый участок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись грузовики. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии пришлось временно перекрыть движение.

«На 1591 километре автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение грузовых транспортных средств. Дорога временно закрыта. Объезд осуществляется через Миньяр», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадало два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Водителей просят выстраивать маршрут с учетом закрытия дороги.

Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области