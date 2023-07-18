Челябинский филиал фонда поучаствовал в патриотическом форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинской области принял участие в патриотическом форуме Приволжского и Уральского федеральных округов, который прошел в Чебоксарах (Чувашия). Об этом URA.RU сообщили 19 июля в пресс-службе отделения фонда.

«Патриотический форум Приволжского и Уральского федеральных округов, который проходил с 17 по 17 июля, организовал Роспатриотцентр. В нем приняли участие более 300 человек: представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания. В том числе заместитель руководителя челябинского филиала по общественным проектам Владимир Малышев», — уточнили в пресс-службе.

Участники форум вернулись с новыми знаниями и опытом в сфере патриотики. Челябинское отделение взяло на вооружение многие проекты, например, «Вербатим», направленный на привлечение ветеранов СВО к патриотической работе. В фонде отмечают, что особенно полезным стала трехдневная стратегическая сессия «Будущее в наших руках».

«Будущее в наших руках» — главное мероприятие форума. В его рамках мы разрабатывали предложения в «Стратегию реализации молодежной политики в России до 2030 года». Мое предложение о создании единого военно-патриотического портала вызвало интерес и взято в работу», — цитирует Малышева пресс-служба.

От челябинского фонда на форум съездил замруководителя по общественным проектам Владимир Малышев Фото: пресс-служба отделения фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области

Среди участников форума представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания Фото: пресс-служба отделения фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области