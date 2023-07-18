18 июля 2023

Челябинский госфонд «Защитники Отечества» принял участие в форуме в Чебоксарах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд Защитники Отечества. Челябинск, защитники отечества, фонд защитники отечества
Челябинский филиал фонда поучаствовал в патриотическом форуме Фото:

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинской области принял участие в патриотическом форуме Приволжского и Уральского федеральных округов, который прошел в Чебоксарах (Чувашия). Об этом URA.RU сообщили 19 июля в пресс-службе отделения фонда.

«Патриотический форум Приволжского и Уральского федеральных округов, который проходил с 17 по 17 июля, организовал Роспатриотцентр. В нем приняли участие более 300 человек: представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания. В том числе заместитель руководителя челябинского филиала по общественным проектам Владимир Малышев», — уточнили в пресс-службе.

Участники форум вернулись с новыми знаниями и опытом в сфере патриотики. Челябинское отделение взяло на вооружение многие проекты, например, «Вербатим», направленный на привлечение ветеранов СВО к патриотической работе. В фонде отмечают, что особенно полезным стала трехдневная стратегическая сессия «Будущее в наших руках».

«Будущее в наших руках» — главное мероприятие форума. В его рамках мы разрабатывали предложения в «Стратегию реализации молодежной политики в России до 2030 года». Мое предложение о создании единого военно-патриотического портала вызвало интерес и взято в работу», — цитирует Малышева пресс-служба.

От челябинского фонда на форум съездил замруководителя по общественным проектам Владимир Малышев
От челябинского фонда на форум съездил замруководителя по общественным проектам Владимир Малышев
Фото:
Среди участников форума представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания
Среди участников форума представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания
Фото:
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Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинской области принял участие в патриотическом форуме Приволжского и Уральского федеральных округов, который прошел в Чебоксарах (Чувашия). Об этом URA.RU сообщили 19 июля в пресс-службе отделения фонда. «Патриотический форум Приволжского и Уральского федеральных округов, который проходил с 17 по 17 июля, организовал Роспатриотцентр. В нем приняли участие более 300 человек: представители центров и объединений, руководители проектов в сфере патриотического воспитания. В том числе заместитель руководителя челябинского филиала по общественным проектам Владимир Малышев», — уточнили в пресс-службе. Участники форум вернулись с новыми знаниями и опытом в сфере патриотики. Челябинское отделение взяло на вооружение многие проекты, например, «Вербатим», направленный на привлечение ветеранов СВО к патриотической работе. В фонде отмечают, что особенно полезным стала трехдневная стратегическая сессия «Будущее в наших руках». «Будущее в наших руках» — главное мероприятие форума. В его рамках мы разрабатывали предложения в «Стратегию реализации молодежной политики в России до 2030 года». Мое предложение о создании единого военно-патриотического портала вызвало интерес и взято в работу», — цитирует Малышева пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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