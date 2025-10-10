НАТО проведет ядерные учения

Ядерные учения НАТО начнутся 13 октября
НАТО проведет ежегодные ядерные учения на следующей неделе
Североатлантический альянс начинает ежегодные военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия. Маневры стартуют 13 октября, как подтвердил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

«НАТО на следующей неделе проведет свои ежегодные военные учения с имитацией использования ядерных вооружений, они начнутся 13 октября», — заявил Рютте в соцсети X. Традиционные учения пройдут в запланированные сроки, несмотря на обострение международной обстановки. В альянсе подчеркивают, что маневры носят оборонительный характер и соответствуют международным обязательствам организации.

Ранее в сентябре в Белоруссии прошли совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2025», в рамках которых также отрабатывались вопросы планирования применения ядерного оружия. Эти учения проходят раз в четыре года с 2009 года и направлены на проверку готовности Союзного государства к отражению угроз. В текущем году в них участвовали 13 тысяч военнослужащих, а подготовка к маневрам велась с осени 2024 года.

