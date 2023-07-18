Экс-игрок пермского «Молота» задержан за уклонение от армии

19 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В пермском клубе задержанный играл три сезона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Владислав Григорьев задержан в Москве. Его обвиняют в уклонении от воинской службы. «Григорьев был остановлен в Москва-Сити. В отделе полиции, куда он был доставлен, выяснилось, что хоккеист уклоняется от воинской службы», — сообщает «Комменрсант-Прикамье. На Григорьева возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск, после чего он был задержан. В пермском «Молоте» Григорьев играл с 2015 по 2018 годы. Несколько лет назад он заявил об окончании спортивной карьеры. В июне 2023 года в своих социальных сетях спортсмен заявил, что покинул Россию.

Бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Владислав Григорьев задержан в Москве. Его обвиняют в уклонении от воинской службы. «Григорьев был остановлен в Москва-Сити. В отделе полиции, куда он был доставлен, выяснилось, что хоккеист уклоняется от воинской службы», — сообщает «Комменрсант-Прикамье. На Григорьева возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск, после чего он был задержан. В пермском «Молоте» Григорьев играл с 2015 по 2018 годы. Несколько лет назад он заявил об окончании спортивной карьеры. В июне 2023 года в своих социальных сетях спортсмен заявил, что покинул Россию.