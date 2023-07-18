18 июля 2023

Экс-игрок пермского «Молота» задержан за уклонение от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей, лига ВХЛ: Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь, хоккей, хк молот
В пермском клубе задержанный играл три сезона Фото:

Бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Владислав Григорьев задержан в Москве. Его обвиняют в уклонении от воинской службы.

«Григорьев был остановлен в Москва-Сити. В отделе полиции, куда он был доставлен, выяснилось, что хоккеист уклоняется от воинской службы», — сообщает «Комменрсант-Прикамье. На Григорьева возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск, после чего он был задержан.

В пермском «Молоте» Григорьев играл с 2015 по 2018 годы. Несколько лет назад он заявил об окончании спортивной карьеры. В июне 2023 года в своих социальных сетях спортсмен заявил, что покинул Россию.

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Бывший игрок пермского хоккейного клуба «Молот» Владислав Григорьев задержан в Москве. Его обвиняют в уклонении от воинской службы. «Григорьев был остановлен в Москва-Сити. В отделе полиции, куда он был доставлен, выяснилось, что хоккеист уклоняется от воинской службы», — сообщает «Комменрсант-Прикамье. На Григорьева возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск, после чего он был задержан. В пермском «Молоте» Григорьев играл с 2015 по 2018 годы. Несколько лет назад он заявил об окончании спортивной карьеры. В июне 2023 года в своих социальных сетях спортсмен заявил, что покинул Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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