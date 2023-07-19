Медведица Забава умерла в челябинском зоопарке из-за вирусной инфекции. Видео

19 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Медведица скончалась во время судорожного приступа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной смерти медведицы Забавы из челябинского зоопарка стала вирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка. «30 июня Забава умерла во время судорожного приступа. Заключение судмедэкспертизы нашло причину в вирусной инфекции», — уточнили в зоопарке. Приступы с судорогами, тремором и слюнотечением у Забавы начались в июле 2022 года. Тогда состояние здоровья медведицы смогли восстановить. Она вернулась к прежней активности, но под постоянным наблюдением ветеринаров. Животному проводили терапию от судорог и обследования, но точной причины неврологических проблем установить не могли.

Причиной смерти медведицы Забавы из челябинского зоопарка стала вирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка. «30 июня Забава умерла во время судорожного приступа. Заключение судмедэкспертизы нашло причину в вирусной инфекции», — уточнили в зоопарке. Приступы с судорогами, тремором и слюнотечением у Забавы начались в июле 2022 года. Тогда состояние здоровья медведицы смогли восстановить. Она вернулась к прежней активности, но под постоянным наблюдением ветеринаров. Животному проводили терапию от судорог и обследования, но точной причины неврологических проблем установить не могли.