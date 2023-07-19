Медведица Забава умерла в челябинском зоопарке из-за вирусной инфекции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь есть чо
Медведица скончалась во время судорожного приступа Фото:

Причиной смерти медведицы Забавы из челябинского зоопарка стала вирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка.

«30 июня Забава умерла во время судорожного приступа. Заключение судмедэкспертизы нашло причину в вирусной инфекции», — уточнили в зоопарке.

Приступы с судорогами, тремором и слюнотечением у Забавы начались в июле 2022 года. Тогда состояние здоровья медведицы смогли восстановить. Она вернулась к прежней активности, но под постоянным наблюдением ветеринаров. Животному проводили терапию от судорог и обследования, но точной причины неврологических проблем установить не могли.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной смерти медведицы Забавы из челябинского зоопарка стала вирусная инфекция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе зоопарка. «30 июня Забава умерла во время судорожного приступа. Заключение судмедэкспертизы нашло причину в вирусной инфекции», — уточнили в зоопарке. Приступы с судорогами, тремором и слюнотечением у Забавы начались в июле 2022 года. Тогда состояние здоровья медведицы смогли восстановить. Она вернулась к прежней активности, но под постоянным наблюдением ветеринаров. Животному проводили терапию от судорог и обследования, но точной причины неврологических проблем установить не могли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...