19 июля 2023

В Пермском крае 15-летний подросток на машине слетел в кювет и врезался в дерево

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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Автоавария произошла утром 18 июля (архивное фото) Фото:

На трассе в Пермском крае машина под управлением 15-летннего подростка съехала в кювет после чего врезалась в дерево. По информации полицейских, инцидент произошел ранним утром 18 июля на трассе Фоминск- Нововознесенск со стороны автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга».

«На третьем километре автодороги водитель (2008 года рождения) автомобиля ВАЗ 2109 без государственных регистрационных знаков не справился с управлением. Он допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие (дерево)», — передает Госавтоинспекция отдела МВД по Нытвенскому округу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В автоаварии пострадали пассажиры, среди которых несовершеннолетние. Прочие детали не разглашаются. По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда об инциденте сообщили очевидцы.

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На трассе в Пермском крае машина под управлением 15-летннего подростка съехала в кювет после чего врезалась в дерево. По информации полицейских, инцидент произошел ранним утром 18 июля на трассе Фоминск- Нововознесенск со стороны автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга». «На третьем километре автодороги водитель (2008 года рождения) автомобиля ВАЗ 2109 без государственных регистрационных знаков не справился с управлением. Он допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие (дерево)», — передает Госавтоинспекция отдела МВД по Нытвенскому округу на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В автоаварии пострадали пассажиры, среди которых несовершеннолетние. Прочие детали не разглашаются. По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда об инциденте сообщили очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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