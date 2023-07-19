В Пермском крае 15-летний подросток на машине слетел в кювет и врезался в дерево

Автоавария произошла утром 18 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе в Пермском крае машина под управлением 15-летннего подростка съехала в кювет после чего врезалась в дерево. По информации полицейских, инцидент произошел ранним утром 18 июля на трассе Фоминск- Нововознесенск со стороны автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга».

«На третьем километре автодороги водитель (2008 года рождения) автомобиля ВАЗ 2109 без государственных регистрационных знаков не справился с управлением. Он допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие (дерево)», — передает Госавтоинспекция отдела МВД по Нытвенскому округу на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В автоаварии пострадали пассажиры, среди которых несовершеннолетние. Прочие детали не разглашаются. По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Тогда об инциденте сообщили очевидцы.