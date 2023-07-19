ГИБДД предупредила водителей об опасности участка трассы М-5

20 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

На устранение опасности потребуется несколько часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запланированный запуск транзитного транспорта на участке трассы М-5 «Урал» с 1564-го по 1591-й км переносится на три часа из-за трещин в грунте. Об этом предупредило 20 июля УГИБДД по Челябинской области. «Запланированный на сегодня, 20 июля, запуск транспорта на участке автодороги М-5 с 1564 по 1591 км переносится с 13:00 на 16:00. Причина — расчистка откосов существующей выемки. Грунт имеет многочисленные трещины и представляет опасность для участников дорожного движения», — пояснили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Сейчас на опасных участках идут работы по принудительной разборке грунта. Это позволит избежать их обрушения и устранит угрозу для автомобилистов.

Запланированный запуск транзитного транспорта на участке трассы М-5 «Урал» с 1564-го по 1591-й км переносится на три часа из-за трещин в грунте. Об этом предупредило 20 июля УГИБДД по Челябинской области. «Запланированный на сегодня, 20 июля, запуск транспорта на участке автодороги М-5 с 1564 по 1591 км переносится с 13:00 на 16:00. Причина — расчистка откосов существующей выемки. Грунт имеет многочисленные трещины и представляет опасность для участников дорожного движения», — пояснили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Сейчас на опасных участках идут работы по принудительной разборке грунта. Это позволит избежать их обрушения и устранит угрозу для автомобилистов.