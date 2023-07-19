19 июля 2023

ГИБДД предупредила водителей об опасности участка трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, знак, внимание, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога, опасный участок дороги, уклон, опасный поворот
На устранение опасности потребуется несколько часов Фото:

Запланированный запуск транзитного транспорта на участке трассы М-5 «Урал» с 1564-го по 1591-й км переносится на три часа из-за трещин в грунте. Об этом предупредило 20 июля УГИБДД по Челябинской области.

«Запланированный на сегодня, 20 июля, запуск транспорта на участке автодороги М-5 с 1564 по 1591 км переносится с 13:00 на 16:00. Причина — расчистка откосов существующей выемки. Грунт имеет многочисленные трещины и представляет опасность для участников дорожного движения», — пояснили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас на опасных участках идут работы по принудительной разборке грунта. Это позволит избежать их обрушения и устранит угрозу для автомобилистов.

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Запланированный запуск транзитного транспорта на участке трассы М-5 «Урал» с 1564-го по 1591-й км переносится на три часа из-за трещин в грунте. Об этом предупредило 20 июля УГИБДД по Челябинской области. «Запланированный на сегодня, 20 июля, запуск транспорта на участке автодороги М-5 с 1564 по 1591 км переносится с 13:00 на 16:00. Причина — расчистка откосов существующей выемки. Грунт имеет многочисленные трещины и представляет опасность для участников дорожного движения», — пояснили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Сейчас на опасных участках идут работы по принудительной разборке грунта. Это позволит избежать их обрушения и устранит угрозу для автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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