В Магнитогорске ребенка нашли оставленным в маршрутке без родителей

В Магнитогорске Челябинской области 20 июля пятилетнего мальчика нашли оставленным в маршрутной газели. О том, что родители ребенка найдены, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.
«Мальчик находится в отделении полиции. Родители найдены», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства устанавливаются. В ведомстве отметили, что причин для беспокойства нет.
Ребенка нашли в маршрутке №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также рассказали, что мальчик плачет.
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