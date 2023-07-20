20 июля 2023

В Магнитогорске ребенка нашли оставленным в маршрутке без родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , малыш, папа, отцовство, отец, ребенок
В обстоятельствах с мальчиком и его родителями разбирается ПДН Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 20 июля пятилетнего мальчика нашли оставленным в маршрутной газели. О том, что родители ребенка найдены, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

«Мальчик находится в отделении полиции. Родители найдены», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства устанавливаются. В ведомстве отметили, что причин для беспокойства нет.

Ребенка нашли в маршрутке №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также рассказали, что мальчик плачет.

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В Магнитогорске Челябинской области 20 июля пятилетнего мальчика нашли оставленным в маршрутной газели. О том, что родители ребенка найдены, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. «Мальчик находится в отделении полиции. Родители найдены», — уточнили URA.RU в ведомстве. Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства устанавливаются. В ведомстве отметили, что причин для беспокойства нет. Ребенка нашли в маршрутке №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также рассказали, что мальчик плачет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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