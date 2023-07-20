В Магнитогорске ребенка нашли оставленным в маршрутке без родителей

21 июля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах с мальчиком и его родителями разбирается ПДН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 20 июля пятилетнего мальчика нашли оставленным в маршрутной газели. О том, что родители ребенка найдены, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. «Мальчик находится в отделении полиции. Родители найдены», — уточнили URA.RU в ведомстве. Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства устанавливаются. В ведомстве отметили, что причин для беспокойства нет. Ребенка нашли в маршрутке №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также рассказали, что мальчик плачет.

В Магнитогорске Челябинской области 20 июля пятилетнего мальчика нашли оставленным в маршрутной газели. О том, что родители ребенка найдены, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. «Мальчик находится в отделении полиции. Родители найдены», — уточнили URA.RU в ведомстве. Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Обстоятельства устанавливаются. В ведомстве отметили, что причин для беспокойства нет. Ребенка нашли в маршрутке №54. В паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» попросили срочно обратиться тех, кто обладает информацией о родителях. Там также рассказали, что мальчик плачет.