В Челябинске резко подорожала офисная недвижимость

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Владислав Деревянных. Офис рекламного агентства «Восход». Екатеринбург, офис
С 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость подорожала в четыре раза Фото:

В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость подорожала в четыре раза. Стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр, сообщается на популярном сайте о недвижимости.

«В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года средняя стоимость офисов выросла с 63 тысяч 807 рублей до 218 тысяч 322 рублей за квадратный метр. Цена данной недвижимости за квадрат составила 282 тысячи 129 рублей», — сообщается на сайте Restate.

Аналитики отметили, средняя цена на офисную недвижимость в городе на данный момент составляет от 860 тысяч рублей до 356 миллионов рублей за объект. Рост цен связан с повышенным спросом на офисы в Челябинске, который вырос еще в конце 2022 года. Особой популярностью стали пользоваться объекты площадью от 80 до 120 квадратных метров, расположенные в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города.

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В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость подорожала в четыре раза. Стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр, сообщается на популярном сайте о недвижимости. «В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года средняя стоимость офисов выросла с 63 тысяч 807 рублей до 218 тысяч 322 рублей за квадратный метр. Цена данной недвижимости за квадрат составила 282 тысячи 129 рублей», — сообщается на сайте Restate. Аналитики отметили, средняя цена на офисную недвижимость в городе на данный момент составляет от 860 тысяч рублей до 356 миллионов рублей за объект. Рост цен связан с повышенным спросом на офисы в Челябинске, который вырос еще в конце 2022 года. Особой популярностью стали пользоваться объекты площадью от 80 до 120 квадратных метров, расположенные в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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