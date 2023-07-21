В Челябинске резко подорожала офисная недвижимость

С 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость подорожала в четыре раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года офисная недвижимость подорожала в четыре раза. Стоимость офисов в городе составила 282 тысячи 129 рублей за квадратный метр, сообщается на популярном сайте о недвижимости.

«В Челябинске c 23 июня по 13 июля 2023 года средняя стоимость офисов выросла с 63 тысяч 807 рублей до 218 тысяч 322 рублей за квадратный метр. Цена данной недвижимости за квадрат составила 282 тысячи 129 рублей», — сообщается на сайте Restate.

Аналитики отметили, средняя цена на офисную недвижимость в городе на данный момент составляет от 860 тысяч рублей до 356 миллионов рублей за объект. Рост цен связан с повышенным спросом на офисы в Челябинске, который вырос еще в конце 2022 года. Особой популярностью стали пользоваться объекты площадью от 80 до 120 квадратных метров, расположенные в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города.