В свердловском городе отключат горячую воду на две недели

В Тавде (Свердловская область) на две недели отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации Тавдинского городского округа.
«По сообщению АО „Регионгаз-Инвест“, в связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования котельных будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7. Отключение состоится в период с 24 июля с 08:00 до 08:00 6 августа включительно», — рассказали на официальной странице Тавдинского ГО «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало об отключении горячего водоснабжения в Южной части города Заречный (Свердловская область). Это связано с плановым ремонтом котельной блока № 4 Белоярской АЭС.
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