23 июля 2023

В свердловском городе отключат горячую воду на две недели

В Тавде отключат горячее водоснабжение с 24 июля по 6 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Горячей воды не будет две недели Фото:

В Тавде (Свердловская область) на две недели отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации Тавдинского городского округа.

«По сообщению АО „Регионгаз-Инвест“, в связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования котельных будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7. Отключение состоится в период с 24 июля с 08:00 до 08:00 6 августа включительно», — рассказали на официальной странице Тавдинского ГО «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало об отключении горячего водоснабжения в Южной части города Заречный (Свердловская область). Это связано с плановым ремонтом котельной блока № 4 Белоярской АЭС.

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В Тавде (Свердловская область) на две недели отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации Тавдинского городского округа. «По сообщению АО „Регионгаз-Инвест“, в связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования котельных будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7. Отключение состоится в период с 24 июля с 08:00 до 08:00 6 августа включительно», — рассказали на официальной странице Тавдинского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об отключении горячего водоснабжения в Южной части города Заречный (Свердловская область). Это связано с плановым ремонтом котельной блока № 4 Белоярской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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