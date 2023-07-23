В свердловском городе отключат горячую воду на две недели

В Тавде отключат горячее водоснабжение с 24 июля по 6 августа

24 июля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Горячей воды не будет две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тавде (Свердловская область) на две недели отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации Тавдинского городского округа. «По сообщению АО „Регионгаз-Инвест“, в связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования котельных будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7. Отключение состоится в период с 24 июля с 08:00 до 08:00 6 августа включительно», — рассказали на официальной странице Тавдинского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об отключении горячего водоснабжения в Южной части города Заречный (Свердловская область). Это связано с плановым ремонтом котельной блока № 4 Белоярской АЭС.

В Тавде (Свердловская область) на две недели отключат подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации Тавдинского городского округа. «По сообщению АО „Регионгаз-Инвест“, в связи с проведением плановых ремонтных работ оборудования котельных будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7. Отключение состоится в период с 24 июля с 08:00 до 08:00 6 августа включительно», — рассказали на официальной странице Тавдинского ГО «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об отключении горячего водоснабжения в Южной части города Заречный (Свердловская область). Это связано с плановым ремонтом котельной блока № 4 Белоярской АЭС.