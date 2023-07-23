23 июля 2023
22 июля 2023

В центре Перми из-за крестного хода перекроют улицы

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Крестный ход, посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург, иконы, вера, крестный ход, поломники, образа, икона божией матери, православие
Из-за крестного хода улицы временно перекроют на 4,5 часов Фото:

В центре Перми 26 июля ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского. Дороги будут временно перекрывать на время прохождения участников — с 09:30 до 14:00.

«Будет временно перекрываться движение по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции, Полины Осипенко и Чкалова. Также движение закроют на Комсомольской площади, участке улицы Василия Васильева от улицы Героев Хасана до Куйбышева, улице 1-й Бахаревской до улицы Пристанционной и участке по улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до дома №38/1 по улице Пристанционной», — сообщается на сайте администрации Перми. В мэрии уточняют, что участники шествия будут двигаться по пешеходной части Комсомольского проспекта. Движение будет приостанавливаться на время прохождения ими перекрестков.

Крестный ход начнется от Кресто-Митрофаниевского храма, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 6. После этого участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Свердловском районе Перми. Оттуда крестный ход отправится на Белую гору.

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В центре Перми 26 июля ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского. Дороги будут временно перекрывать на время прохождения участников — с 09:30 до 14:00. «Будет временно перекрываться движение по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции, Полины Осипенко и Чкалова. Также движение закроют на Комсомольской площади, участке улицы Василия Васильева от улицы Героев Хасана до Куйбышева, улице 1-й Бахаревской до улицы Пристанционной и участке по улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до дома №38/1 по улице Пристанционной», — сообщается на сайте администрации Перми. В мэрии уточняют, что участники шествия будут двигаться по пешеходной части Комсомольского проспекта. Движение будет приостанавливаться на время прохождения ими перекрестков. Крестный ход начнется от Кресто-Митрофаниевского храма, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 6. После этого участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Свердловском районе Перми. Оттуда крестный ход отправится на Белую гору.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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