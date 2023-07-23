Недострой расположен в жилом комплексе «Радужный» в Курчатовском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

В Курчатовском районе Челябинска в жилом комплексе «Радужный» с торгов продан недострой, в котором часто затевали опасные игры подростки и жили бездомные. Победителем аукциона стала компания ООО «Выбор», предложившая за объект более 27 млн рублей, сообщается на сайте госкорпорации.

«Проданный недострой расположен внутри жилого квартала в Курчатовском районе Челябинска по адресу улица Профессора Благих дом, 83 а. На основании журнала хода торгов, победителем аукциона признан участник ООО „Выбор“, предложивший наибольшую цену имущества в размере 27 млн 132 тысячи рублей», — сообщается на сайте «ДОМ РФ».

Площадь трехэтажного недостроя составляет 1 тысячу 137 квадратных метров. Объект окружен многоэтажными домами, обладает, высокой транспортной доступностью. В торгах приняли участие ООО «Выбор», ООО «КН», ООО «ЭВОК», ИП Попов, ИП Голованов, Максим Кокорин, ООО «ПОБЕДА-АВТО», ИП Дмитрий Поварницин, Дмитрий Прохоров, ООО «ЭлитАудит», Александр Пойлов. Начальная цена лота составила 6,5 млн рублей. Победителем стала компания ООО «Выбор», предложившая цену в четыре раза больше первоначальной, 27 млн 132 тысячи рублей.

Здание начинали строить в 2006 году, оно было предназначено под размещение детского сада, в 2021 году планы поменялись и недострой хотели отдать под отдел полиции. После объект перешел к ЧелГУ, затем был передан «ДОМ.РФ». Жители соседних высоток не раз обращались к властям с просьбой решить судьбу недостроя или взять его под охрану, поскольку в здании часто играют дети близлежащих домов, также объект посещают бездомные.

Согласно сервису «Сбис», компания ООО «Выбор» — дочерняя компания СЗ «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций». Генеральным директором ООО «Выбор» является Ольга Валова. На счету организации девять видов деятельности, в том числе деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, полиграфическая и издательская, а также деятельность информационных агентств.

Изначально здание было предназначено под размещение детского сада сайт: «Дом РФ»

В 2021 году планы поменялись и недострой хотели отдать под отдел полиции, после объект перешел к ЧелГУ сайт: «Дом РФ»

Жители соседних домов неоднократно обращались к властям с просьбой решить судьбу недостроя или взять его под охрану сайт: «Дом РФ»

Победителем аукциона признан участник ООО «Выбор», предложивший наибольшую цену имущества в размере 27 млн 132 тысячи рублей сайт: «Дом РФ»