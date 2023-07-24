Торги по продаже земельного участка в Миассе не состоялись. Фото

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Участок площадью 376 тысяч 576 квадратных метров расположен в окружении лесного массива Фото:

В Миассе Челябинской области сорвались торги по продаже земельного участка площадью 376 тысяч 576 квадратных метров. В аукционе принял участие только один претендент на землю, хотя изначально заявки подавали три кампании, сообщается на сайте госкорпорации.

«Предмет аукциона — продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 376 576 квадратных метров. На основании пункта статьи 16.1-1 ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ „О содействии развитию жилищного строительства“, пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник — ИП Алексей Волков», — сообщается на сайте «ДОМ РФ».

Заявки на аукцион подавали три претендента — ООО «ЦКС», ИП Алексей Волков, ЗАО «Смарт», но объявился только один. Стартовая цена лота на аукционе составляла 4 млн 519 тысяч рублей.

Согласно документации, участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов. Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории, значительная часть которой порыта лесом. Из Миасса до участка можно добраться на автомобиле по грунтовой дороге за 20 минут.

Участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов
Участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов
Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории
Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории
Значительная часть территории покрыта лесом
Значительная часть территории покрыта лесом
Из Миасса до участка можно добраться на автомобиле за 20 минут
Из Миасса до участка можно добраться на автомобиле за 20 минут

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В Миассе Челябинской области сорвались торги по продаже земельного участка площадью 376 тысяч 576 квадратных метров. В аукционе принял участие только один претендент на землю, хотя изначально заявки подавали три кампании, сообщается на сайте госкорпорации. «Предмет аукциона — продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 376 576 квадратных метров. На основании пункта статьи 16.1-1 ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ „О содействии развитию жилищного строительства“, пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник — ИП Алексей Волков», — сообщается на сайте «ДОМ РФ». Заявки на аукцион подавали три претендента — ООО «ЦКС», ИП Алексей Волков, ЗАО «Смарт», но объявился только один. Стартовая цена лота на аукционе составляла 4 млн 519 тысяч рублей. Согласно документации, участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов. Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории, значительная часть которой порыта лесом. Из Миасса до участка можно добраться на автомобиле по грунтовой дороге за 20 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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