Участок площадью 376 тысяч 576 квадратных метров расположен в окружении лесного массива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе Челябинской области сорвались торги по продаже земельного участка площадью 376 тысяч 576 квадратных метров. В аукционе принял участие только один претендент на землю, хотя изначально заявки подавали три кампании, сообщается на сайте госкорпорации.

«Предмет аукциона — продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 376 576 квадратных метров. На основании пункта статьи 16.1-1 ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ „О содействии развитию жилищного строительства“, пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник — ИП Алексей Волков», — сообщается на сайте «ДОМ РФ».

Заявки на аукцион подавали три претендента — ООО «ЦКС», ИП Алексей Волков, ЗАО «Смарт», но объявился только один. Стартовая цена лота на аукционе составляла 4 млн 519 тысяч рублей.

Согласно документации, участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов. Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории, значительная часть которой порыта лесом. Из Миасса до участка можно добраться на автомобиле по грунтовой дороге за 20 минут.

Участок предназначен для производственных целей и размещения производственных объектов Сайт: ДОМ РФ

Земли расположены в окружении лесного массива на ровной территории Сайт: ДОМ РФ

Значительная часть территории покрыта лесом Сайт: ДОМ РФ