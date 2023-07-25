Челябинцам завезли 182 килограмма сливочного масла неизвестного происхождения

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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , масло сливочное
В документах завод указал, что масло изготовлено за одну минуту Фото:

В социальные учреждения Челябинской области с завода из Увельского района поставили 182 килограмма сливочного масла неизвестного происхождения. В документах указаны неверные данные и запрещенный способ перевозки, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по региону.

«С приема 3,3 тонн молока из Башкортостана до фасовки 182 килограмм сливочного масла в брикеты якобы прошло 11 минут. Это технологически невозможно. В документах нарушен и способ перевозки в соцучреждения — в охлажденном виде, но масло должно поставляться в замороженном», — заявили URA.RU в ведомстве.

Масло по документам изготовили за одну минуту. Там также не указан процесс термической обработки. В ведомстве отметили, что эти факты не гарантируют безопасность. В учреждения партию доставили в этот же день.

Заводу объявили предостережение, а ветврача заблокировали в системе надзора. Места поставки масла предупредили о том, что продукция выпущена с нарушениями.

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В социальные учреждения Челябинской области с завода из Увельского района поставили 182 килограмма сливочного масла неизвестного происхождения. В документах указаны неверные данные и запрещенный способ перевозки, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по региону. «С приема 3,3 тонн молока из Башкортостана до фасовки 182 килограмм сливочного масла в брикеты якобы прошло 11 минут. Это технологически невозможно. В документах нарушен и способ перевозки в соцучреждения — в охлажденном виде, но масло должно поставляться в замороженном», — заявили URA.RU в ведомстве. Масло по документам изготовили за одну минуту. Там также не указан процесс термической обработки. В ведомстве отметили, что эти факты не гарантируют безопасность. В учреждения партию доставили в этот же день. Заводу объявили предостережение, а ветврача заблокировали в системе надзора. Места поставки масла предупредили о том, что продукция выпущена с нарушениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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