24 июля 2023

В Екатеринбурге озеро стало кроваво-красным

В Екатеринбурге покраснело озеро
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге озеро стало кроваво-красным
В Екатеринбурге озеро стало кроваво-красным

Жители Екатеринбурга взволновались из-за состояния небольшого озера в ЦПКиО имени Маяковского. Вода в нем окрасилась в кроваво-красный цвет.

«Забродила вода из-за высокой температуры воздуха <…> Мы планируем использовать полезные бактерии для поддержания азотного цикла пруда и бактерии против цветения воды, так что надеемся, что в скором времени пруд и его обитатели будут чувствовать себя лучше», — cказал порталу Е1 директор парка Маяковского Павел Зубакин.

По его словам, что заболачивание и цветение водоема произошло из-за отсутствия проточной воды. При этом Зубакин отметил, что экологическое состояние пруда ни для кого не представляет опасности.

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Жители Екатеринбурга взволновались из-за состояния небольшого озера в ЦПКиО имени Маяковского. Вода в нем окрасилась в кроваво-красный цвет. «Забродила вода из-за высокой температуры воздуха <…> Мы планируем использовать полезные бактерии для поддержания азотного цикла пруда и бактерии против цветения воды, так что надеемся, что в скором времени пруд и его обитатели будут чувствовать себя лучше», — cказал порталу Е1 директор парка Маяковского Павел Зубакин. По его словам, что заболачивание и цветение водоема произошло из-за отсутствия проточной воды. При этом Зубакин отметил, что экологическое состояние пруда ни для кого не представляет опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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