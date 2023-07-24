В Екатеринбурге озеро стало кроваво-красным

Жители Екатеринбурга взволновались из-за состояния небольшого озера в ЦПКиО имени Маяковского. Вода в нем окрасилась в кроваво-красный цвет.
«Забродила вода из-за высокой температуры воздуха <…> Мы планируем использовать полезные бактерии для поддержания азотного цикла пруда и бактерии против цветения воды, так что надеемся, что в скором времени пруд и его обитатели будут чувствовать себя лучше», — cказал порталу Е1 директор парка Маяковского Павел Зубакин.
По его словам, что заболачивание и цветение водоема произошло из-за отсутствия проточной воды. При этом Зубакин отметил, что экологическое состояние пруда ни для кого не представляет опасности.
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