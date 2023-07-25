Челябинцы стали покупать новые китайские авто в полтора раза чаще

«Авито Авто»: в Челябинской области в полтора раза вырос спрос на новые автомобили из Китая

Челябинцы увеличили спрос на новые машины из Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области вырос в январе—июне на 141,7%, или почти в полтора раза. Как следует из данных пресс-службы сервиса «Авито Авто», средняя цена китайских авто в регионе составила 2,78 млн рублей.

«Спрос на новые авто из Китая год к году увеличился на 141,7%. Средняя цена новых китайских автомобилей в области составила 2,78 млн рублей, авто с пробегом китайских брендов — 690 тысяч рублей», — отметили в «Авито Авто».

За спросом идет предложение. Доля новых китайских машин на сайте по региону составила в первом полугодии 33%. Показатель отстал от среднероссийского (46,8%). При этом доля подержанных авто составила в регионе 3,2%.

«В 2023 году наблюдаем значительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано с перераспределением авторынка после ухода европейских и американских брендов. На ситуацию влияет также соотношение цены и качества автомобилей из Китая», — заявил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Аналитики «Авито Авто» сообщили, что самой востребованной моделью из Китая на рынке новых автомобилей в Челябинской области по итогам января — июня стала Geely Coolray.Вторую строчку заняла Geely Tugella. На третьей позиции находятся Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. В десятке списка оказались также Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, EXEED LX, FAW Bestune T77 и OMODA C5.

Отдельно исследователи проанализировали спрос на подержанные машины. Лидером в категории стала Chery Tiggo (T11), за которым следуют LIFAN X60 и LIFAN Solano. Челябинцы в первом полугодии также покупали Chery Amulet (A15) и Geely Emgrand EC7. В порядке убывания спроса в топе присутствуют Geely MK Cross, LIFAN Smily (320), Geely MK, LIFAN Breez (520) и Great Wall Hover H5.