Протеже «Синары» пытаются снять с выборов в Екатеринбурге

Анна Гурарий в мае победила на праймериз «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») добивается снятия с выборов в гордуму Екатеринбурга сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, поддержанной полпредством президента РФ в УрФО и группой «Синара». Один из идеологов антимэрского пула, депутат Константин Киселев («Яблоко»), оппонент Гурарий в округе №9, написал на нее заявление в полицию.

Гурарий пытаются уличить в подкупе избирателей. Поводом послужили чаепития с потенциальными сторонниками, на которых выдавались пакеты с фамилией Гурарий. «Кандидат от партии „Яблоко“ <…> Константин Киселев подал сегодня заявление в полицию, описав происходящее», — говорится в сообщении в telegram-канале реготделения партии. Сама Гурарий затруднилась предоставить оперативный комментарий, объяснив тем, что впервые слышит о претензиях в ее адрес.

По данным URA.RU, решение, писать заявление на Гурарий или нет, принималось не лично Киселевым, а стало итогом консультаций внутри «кочетковского» штаба. И в ходе них якобы высказывалось мнение, что какого-либо результата эта акция, скорее всего, не принесет — ввиду отсутствия серьезных доказательств.

Округ №9 мэрия Екатеринбурга считает одним из самых проблемных с точки зрения администрирования. «Новичок, активность оппонентов, протестные настроения в округе», — говорится в предвыборной стратегии мэрии (есть в распоряжении агентства). Гурарий в мае победила в праймериз «Единой России» — без особой конкуренции.

Помимо Киселева, Кочетков на выборах в думу поддерживает еще как минимум 16 человек. Фракцию миллиардера в гордуме мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет существенно сократить.