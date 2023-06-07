Противники мэра Екатеринбурга идут на конфликт с Пумпянским

Дмитрий Пумпянский (справа) лично поддержал Гурарий в ее округе, говорят сразу несколько источников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антимэрская коалиция, которую, как считается, финансирует миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), попытается сорвать избрание в новую гордуму Екатеринбурга сотрудницы УрФУ Анны Гурарий, поддержанной миллиардером Дмитрием Пумпянским. По данным URA.RU, против Гурарий в округе №9, скорее всего, будет выдвинут лояльный Кочеткову депутат от «Яблока» Константин Киселев.

«Это его политтехнологический расчет. Он считает, что играет с Гурарий на одной электоральной площадке», — уточнил собеседник агентства. Другой источник — близкий к «кочетковскому» пулу — заявил, что, по его мнению, расценивать возможное выдвижение Киселева против Гурарий как вызов именно Пумпянскому некорректно. «Это конфликт между Кочетковым и [главой города Алексеем] Орловым — основным инициатором выдвижения Гурарий», — подчеркнул он. Сам Киселев, отвечая на вопрос корреспондента о выдвижении, заявил, что «ничего не знает».

Анна Гурарий — жена Евгения Гурария, помощника полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева — победила в праймериз «Единой России». На этапе подготовки к внутрипартийному голосованию, когда Кочетков пытался оспорить списки кандидатов, подготовленные Орловым, губернатор Евгений Куйвашев просил Пумпянского, главу набсовета УрФУ, отозвать Гурарий. Но тот отказался — как и другие екатеринбургские миллиардеры.

В итоге Кочеткову, чью фракцию в думе Орлов по итогам выборов хочет сократить, придется вести своих кандидатов от других партий. Помимо «Яблока», такой площадкой для выдвижения, скорее всего, станет «Справедливая Россия» — предварительные договоренности с ней, по данным агентства, достигнуты.