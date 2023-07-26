Челябинские силовики передали в суд материалы дела ОПГ автоподставщиков

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Обвинительное заключение в отношении ОПГ передано в суд Фото:

В Челябинской области передано в суд материалы уголовного дела организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась автоподставами. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Окончено предварительное расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества. Злоумышленники инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем заведомо недостоверную информацию о происшествиях передавали в страховые компании для получения выплат. 21 человек обвиняется в хищении около 30 миллионов рублей у страховых компаний. Обвинительное заключение направлено в Миасский городской суд», — уточнили в пресс-службе.

Следствие установило, что для инсценировки привлекались друзья и близкие участников криминальной организации. В результате действий сообщества пострадали 11 юридических лиц. Возбуждено 45 уголовных дел, которые объединены в одно производство. На имущество фигурантов на общую сумму порядка 25 миллионов рублей наложили арест.

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В Челябинской области передано в суд материалы уголовного дела организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась автоподставами. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Окончено предварительное расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества. Злоумышленники инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем заведомо недостоверную информацию о происшествиях передавали в страховые компании для получения выплат. 21 человек обвиняется в хищении около 30 миллионов рублей у страховых компаний. Обвинительное заключение направлено в Миасский городской суд», — уточнили в пресс-службе. Следствие установило, что для инсценировки привлекались друзья и близкие участников криминальной организации. В результате действий сообщества пострадали 11 юридических лиц. Возбуждено 45 уголовных дел, которые объединены в одно производство. На имущество фигурантов на общую сумму порядка 25 миллионов рублей наложили арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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