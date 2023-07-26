Челябинские силовики передали в суд материалы дела ОПГ автоподставщиков

В Челябинской области передано в суд материалы уголовного дела организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась автоподставами. Об этом URA.RU сообщили 26 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Окончено предварительное расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества. Злоумышленники инсценировали ДТП и несчастные случаи с пассажирами поездов дальнего следования. Затем заведомо недостоверную информацию о происшествиях передавали в страховые компании для получения выплат. 21 человек обвиняется в хищении около 30 миллионов рублей у страховых компаний. Обвинительное заключение направлено в Миасский городской суд», — уточнили в пресс-службе.
Следствие установило, что для инсценировки привлекались друзья и близкие участников криминальной организации. В результате действий сообщества пострадали 11 юридических лиц. Возбуждено 45 уголовных дел, которые объединены в одно производство. На имущество фигурантов на общую сумму порядка 25 миллионов рублей наложили арест.
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