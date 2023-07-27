В Пермском крае разыскивают 14-летнего подростка на красном велосипеде. Фото

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Скейт-парк на площадке возле КРК Уралец. Екатеринбург, велосипед, экстремальные виды спорта, скейт-парк, райдеры
Подросток с велосипедом пропал 27 июля Фото:

На территории Пермского края ищут 14-летнего подростка с красным велосипедом. Он вышел из дома в селе Березовка 27 июля и пропал, передают прикамские поисковики.

«Устанавливается местонахождение 14-летнего подростка, село Березовка, Кунгурский муниципальный округ, Пермский край. 27 июля 2023 года в дневное время уехал из дома на велосипеде красного цвета „ДЕСНА“. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Известно, что рост юноши 170 сантиметров, он худощавого телосложения. В день пропажи подросток был одет в темную бейсболку, синие калоши, серую рубашку и черные спортивные штаны.

Подросток пропал днем 27 июля
Подросток пропал днем 27 июля
Фото:

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На территории Пермского края ищут 14-летнего подростка с красным велосипедом. Он вышел из дома в селе Березовка 27 июля и пропал, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение 14-летнего подростка, село Березовка, Кунгурский муниципальный округ, Пермский край. 27 июля 2023 года в дневное время уехал из дома на велосипеде красного цвета „ДЕСНА“. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Известно, что рост юноши 170 сантиметров, он худощавого телосложения. В день пропажи подросток был одет в темную бейсболку, синие калоши, серую рубашку и черные спортивные штаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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