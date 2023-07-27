Подросток с велосипедом пропал 27 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Пермского края ищут 14-летнего подростка с красным велосипедом. Он вышел из дома в селе Березовка 27 июля и пропал, передают прикамские поисковики.

«Устанавливается местонахождение 14-летнего подростка, село Березовка, Кунгурский муниципальный округ, Пермский край. 27 июля 2023 года в дневное время уехал из дома на велосипеде красного цвета „ДЕСНА“. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Известно, что рост юноши 170 сантиметров, он худощавого телосложения. В день пропажи подросток был одет в темную бейсболку, синие калоши, серую рубашку и черные спортивные штаны.