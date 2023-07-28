Сын челябинского экс-губернатора требует уволить своего финансового управляющего

Александр Дубровский подал ходатайство в арбитражный суд Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр требует отстранить от должности своего финансового управляющего Павла Стешенцева. Ходатайство подано в арбитражный суд региона, где рассматривается процесс по делу о банкротстве сына бывшего главы региона.

«Должник направил в арбитражный суд заявление, в котором просит отстранить Стешенцева Павла Сергеевича, члена ассоциации арбитражных управляющих „Сириус“, от исполнения обязанностей финансового управляющего Дубровского Александра Борисовича. Принять к производству заявление. Назначить заседание на 12 сентября», — указано в документах суда.

Дубровский-младший указал, что Стешенцев не уведомил банк о плане реструктуризации его долгов. Тем самым, по мнению сына экс-губернатора, финансовый управляющий бездействовал. Сам Стешенцев заявил, что все уведомления были поданы.

«Думаю, что это просто негативная реакция со стороны должника на те действия, которые я предпринимаю. Я стараюсь расторгнуть его сделки, чтобы вернуть в конкурсную массу имущество для расплаты с кредиторами», — заявил URA.RU Стешенцев.

Дело о банкротстве инициировано в сентябре 2021 года самим Дубровским-младшим. Общая сумма долгов сына экс-губернатора превысила 274 млн рублей. Однако суд, исходя из тех средств, что имеются у Александра Дубровского, назначил выплатить только 22 млн рублей. Кредиторы требуют пересмотреть план реструктуризации. Дубровские от общения со СМИ отказываются.