Shot: ВСУ нанесли удар по пункту пропуска в Белгородской области

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Армия Украины нанесла удары по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Накануне около 11 часов утра 8 минут калибра 120 мм прилетело по МАПП Нехотеевка (1 км от границы)», — говорится в публикации. В этом месте находится автомобильный пункт пропуска. Отмечается, что по предварительной информации обстрел велся из села Долбневка Харьковской области. Официального подтверждения такой информации пока нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне около 11 часов утра 8 минут калибра 120 мм прилетело по МАПП Нехотеевка (1 км от границы)», — говорится в публикации. В этом месте находится автомобильный пункт пропуска. Отмечается, что по предварительной информации обстрел велся из села Долбневка Харьковской области. Официального подтверждения такой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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