Shot: ВСУ нанесли удар по пункту пропуска в Белгородской области

Армия Украины нанесла удары по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Накануне около 11 часов утра 8 минут калибра 120 мм прилетело по МАПП Нехотеевка (1 км от границы)», — говорится в публикации. В этом месте находится автомобильный пункт пропуска. Отмечается, что по предварительной информации обстрел велся из села Долбневка Харьковской области. Официального подтверждения такой информации пока нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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