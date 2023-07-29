Shot: ВСУ нанесли удар по пункту пропуска в Белгородской области

29 июля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Армия Украины нанесла удары по автомобильному пункту пропуска в Белгородской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне около 11 часов утра 8 минут калибра 120 мм прилетело по МАПП Нехотеевка (1 км от границы)», — говорится в публикации. В этом месте находится автомобильный пункт пропуска. Отмечается, что по предварительной информации обстрел велся из села Долбневка Харьковской области. Официального подтверждения такой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне около 11 часов утра 8 минут калибра 120 мм прилетело по МАПП Нехотеевка (1 км от границы)», — говорится в публикации. В этом месте находится автомобильный пункт пропуска. Отмечается, что по предварительной информации обстрел велся из села Долбневка Харьковской области. Официального подтверждения такой информации пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.