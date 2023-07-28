28 июля 2023

ВИЧ-инфицированные из Свердловской области пожаловались на дефицит иностранного лекарства. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Пациентам предлагают терапию аналогами Фото:

В Свердловской области ВИЧ-инфицированные пожаловались на нехватку иностранного препарата «Тивикай» (долутегравир). Его временно заменили на аналог, от которого у пациентов возникают сильные побочные эффекты.

«Иностранное лекарство „Тивикай“ стало дефицитным. В начале года на область закупили 8 тысяч упаковок, из которых осталась мизерная доля», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Пациенты рассказали изданию, что вместо иностранного препарата им выписывают аналог — «Туроновир». У некоторых после приема этого препарата возникает аллергическая реакция. В ответе от СПИД-Центра Свердловской области изданию говорится, что в регионе действительно возник дефицит долутегравира. Вопрос о его закупке решается. Пока пациенты, не имеющие противопоказаний, получают терапию другим препаратом.

Пару лет назад в регионе наблюдался дефицит препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Тогда пациентам также предлагали замещающую терапию, вызывающую побочные эффекты.

В областном СПИД-Центре сообщили, что вопрос о закупке лекарства решается
В областном СПИД-Центре сообщили, что вопрос о закупке лекарства решается

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В Свердловской области ВИЧ-инфицированные пожаловались на нехватку иностранного препарата «Тивикай» (долутегравир). Его временно заменили на аналог, от которого у пациентов возникают сильные побочные эффекты. «Иностранное лекарство „Тивикай“ стало дефицитным. В начале года на область закупили 8 тысяч упаковок, из которых осталась мизерная доля», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Пациенты рассказали изданию, что вместо иностранного препарата им выписывают аналог — «Туроновир». У некоторых после приема этого препарата возникает аллергическая реакция. В ответе от СПИД-Центра Свердловской области изданию говорится, что в регионе действительно возник дефицит долутегравира. Вопрос о его закупке решается. Пока пациенты, не имеющие противопоказаний, получают терапию другим препаратом. Пару лет назад в регионе наблюдался дефицит препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Тогда пациентам также предлагали замещающую терапию, вызывающую побочные эффекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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