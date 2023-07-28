Пациентам предлагают терапию аналогами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Свердловской области ВИЧ-инфицированные пожаловались на нехватку иностранного препарата «Тивикай» (долутегравир). Его временно заменили на аналог, от которого у пациентов возникают сильные побочные эффекты.

«Иностранное лекарство „Тивикай“ стало дефицитным. В начале года на область закупили 8 тысяч упаковок, из которых осталась мизерная доля», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Пациенты рассказали изданию, что вместо иностранного препарата им выписывают аналог — «Туроновир». У некоторых после приема этого препарата возникает аллергическая реакция. В ответе от СПИД-Центра Свердловской области изданию говорится, что в регионе действительно возник дефицит долутегравира. Вопрос о его закупке решается. Пока пациенты, не имеющие противопоказаний, получают терапию другим препаратом.

Пару лет назад в регионе наблюдался дефицит препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Тогда пациентам также предлагали замещающую терапию, вызывающую побочные эффекты.