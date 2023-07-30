Челябинские бойцы на передовой получили медали Суворова. Видео

31 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Бойцов наградили за проявленные мужество и отвагу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военнослужащие из Челябинской области, находящиеся на СВО, были награждены медалями Суворова. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, вручение наград прошло непосредственно на передовой. «На импровизированном плацу, рядом с военной техникой, накрытой маскировочной сетью, ровной шеренгой выстроились военнослужащие 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. И вот он — торжественный момент. Командир объявляет имена тех, кому сегодня вручат медали Суворова», — рассказал URA.RU Рыжий. По словам руководителя регисполкома ОНФ, эти медали вручаются за проявленное мужество и отвагу. Сразу же после церемонии бойцы возвращаются на позиции. «Каждую секунду парни рискуют своей жизнью, чтобы мы с вами жили спокойно. Ребята, спасибо вам!», — добавил Рыжий.

Военнослужащие из Челябинской области, находящиеся на СВО, были награждены медалями Суворова. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, вручение наград прошло непосредственно на передовой. «На импровизированном плацу, рядом с военной техникой, накрытой маскировочной сетью, ровной шеренгой выстроились военнослужащие 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. И вот он — торжественный момент. Командир объявляет имена тех, кому сегодня вручат медали Суворова», — рассказал URA.RU Рыжий. По словам руководителя регисполкома ОНФ, эти медали вручаются за проявленное мужество и отвагу. Сразу же после церемонии бойцы возвращаются на позиции. «Каждую секунду парни рискуют своей жизнью, чтобы мы с вами жили спокойно. Ребята, спасибо вам!», — добавил Рыжий.