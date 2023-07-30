30 июля 2023
29 июля 2023

Челябинский завод-поставщик мировых брендов дважды повысил зарплату сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский завод после оптимизации работы увеличил сотрудникам зарплату Фото:

Завод ПК «Царь-упаковка» из Челябинска, поставляющий продукцию местным и международным производителям, дважды повысил зарплаты сотрудникам. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, изменения стали следствием роста производительности труда.

«Операторы стали производить в смену на 15% больше, люди — уставать меньше, а их зарплаты — расти. С начала года руководство уже дважды проиндексировало оплату труда сотрудников», — отметили в министерстве.

Процесс перенастройки техпроцессов в рамках нацпроекта «Производительность труда» запустили с участка по изготовлению крышек. На долю направления приходится 20% в общем объеме выпуска. Компания поставляет крышки для «Данон Россия», «ПепсиКо Холдингс», «Челябинский молочный комбинат», «Чебаркульское молоко». Также в портфеле заказчиков есть предприятия из Беларуси и Казахстана. Об этом рассказал заместитель гендиректора ПК «Царь-Упаковка» Денис Ефремов.

Оптимизация затронула порядка 50 процессов. Как отметил эксперт Регионального центра компетенций Вадим Трубин, если раньше при передачи смены оборудование останавливали, теперь это происходит на ходу. Это ежедневно экономит более часа работы. Другой находкой стало увеличение веса рулона, на который машина наматывает полимерную пленку. На смену рулона тратится порядка 20 минут. Раньше средний вес составлял 250 кг, теперь — до 600. Это также увеличило время работы на час.

Проведенная оптимизация выскоблила средства, которые направили на увеличение зарплаты. Это стало стимулом для персонала постоянно повышать квалификацию.

Увеличение веса рулона сэкономило предприятию час работы за день
Увеличение веса рулона сэкономило предприятию час работы за день
Фото:
Ускорить транспортировку помогли нанесенная разметка и визуализация мест хранения поддонов
Ускорить транспортировку помогли нанесенная разметка и визуализация мест хранения поддонов
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Завод ПК «Царь-упаковка» из Челябинска, поставляющий продукцию местным и международным производителям, дважды повысил зарплаты сотрудникам. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, изменения стали следствием роста производительности труда. «Операторы стали производить в смену на 15% больше, люди — уставать меньше, а их зарплаты — расти. С начала года руководство уже дважды проиндексировало оплату труда сотрудников», — отметили в министерстве. Процесс перенастройки техпроцессов в рамках нацпроекта «Производительность труда» запустили с участка по изготовлению крышек. На долю направления приходится 20% в общем объеме выпуска. Компания поставляет крышки для «Данон Россия», «ПепсиКо Холдингс», «Челябинский молочный комбинат», «Чебаркульское молоко». Также в портфеле заказчиков есть предприятия из Беларуси и Казахстана. Об этом рассказал заместитель гендиректора ПК «Царь-Упаковка» Денис Ефремов. Оптимизация затронула порядка 50 процессов. Как отметил эксперт Регионального центра компетенций Вадим Трубин, если раньше при передачи смены оборудование останавливали, теперь это происходит на ходу. Это ежедневно экономит более часа работы. Другой находкой стало увеличение веса рулона, на который машина наматывает полимерную пленку. На смену рулона тратится порядка 20 минут. Раньше средний вес составлял 250 кг, теперь — до 600. Это также увеличило время работы на час. Проведенная оптимизация выскоблила средства, которые направили на увеличение зарплаты. Это стало стимулом для персонала постоянно повышать квалификацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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