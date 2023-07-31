В Челябинске продают ресторан-раковарню. Скрин

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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, раки, закуска к пиву, вобла, выставка, сельское хозяйство, аграрная промышленность, рыбные деликатесы
Покупатель получит рецептуру блюд из раков, крабов и других морепродуктов Фото:

В Челябинске продают ресторан-раковарню «Раки-Раки» с морепродуктами и русскими блюдами в меню. Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни.

«Первая и единственная в своем роде раковарня в городе. Работаем в формате открытой кухни на 44 посадочных места. Проект запущен в апреле 2019 года и имеет большую базу постоянных гостей», — заявлено в объявлении на сайте «Авито».

Покупателю также обещают наработанную базу поставщиков, команду профессионалов и лицензию на продажу алкоголя. С рестораном отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов, позиции русской и азиатской кухонь из морепродуктов.

URA.RU связалось с представителем ресторана. Он пока воздержался от комментария.

Площадь помещения составляет 111,6 квадратных метров
Площадь помещения составляет 111,6 квадратных метров
Раковарня работает в формате открытой кухни
Раковарня работает в формате открытой кухни

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В Челябинске продают ресторан-раковарню «Раки-Раки» с морепродуктами и русскими блюдами в меню. Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни. «Первая и единственная в своем роде раковарня в городе. Работаем в формате открытой кухни на 44 посадочных места. Проект запущен в апреле 2019 года и имеет большую базу постоянных гостей», — заявлено в объявлении на сайте «Авито». Покупателю также обещают наработанную базу поставщиков, команду профессионалов и лицензию на продажу алкоголя. С рестораном отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов, позиции русской и азиатской кухонь из морепродуктов. URA.RU связалось с представителем ресторана. Он пока воздержался от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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