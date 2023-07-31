Покупатель получит рецептуру блюд из раков, крабов и других морепродуктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске продают ресторан-раковарню «Раки-Раки» с морепродуктами и русскими блюдами в меню. Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни.

«Первая и единственная в своем роде раковарня в городе. Работаем в формате открытой кухни на 44 посадочных места. Проект запущен в апреле 2019 года и имеет большую базу постоянных гостей», — заявлено в объявлении на сайте «Авито».

Покупателю также обещают наработанную базу поставщиков, команду профессионалов и лицензию на продажу алкоголя. С рестораном отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов, позиции русской и азиатской кухонь из морепродуктов.

URA.RU связалось с представителем ресторана. Он пока воздержался от комментария.

Площадь помещения составляет 111,6 квадратных метров скрин: сайт объявлений «Авито»