В Челябинске продают ресторан-раковарню «Раки-Раки» с морепродуктами и русскими блюдами в меню. Заведение работает с апреля 2019 года в формате открытой кухни.
«Первая и единственная в своем роде раковарня в городе. Работаем в формате открытой кухни на 44 посадочных места. Проект запущен в апреле 2019 года и имеет большую базу постоянных гостей», — заявлено в объявлении на сайте «Авито».
Покупателю также обещают наработанную базу поставщиков, команду профессионалов и лицензию на продажу алкоголя. С рестораном отдают и рецептуру: в меню 19 видов блюд из раков и крабов, позиции русской и азиатской кухонь из морепродуктов.
URA.RU связалось с представителем ресторана. Он пока воздержался от комментария.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.