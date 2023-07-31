Спасатели вытащили из Камы трех тонущих пермяков

31 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Матросы-спасатели доставили тонущих на берег и передали медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские спасатели помогли выбраться трем молодым людям, которые оказались в Каме под коммунальным мостом. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермской городской службы спасения. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Каме в районе коммунального моста тонет человек. прибывшие на место матросы-спасатели, что помощь требуется трем молодым людям, которые находятся в воде между третьей и четвертой опорами Коммунального моста. Всех пермяков успешно достали из воды», — рассказали спасатели. Молодые люди были переданы в руки врачей скорой помощи. Все они были в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации.

Пермские спасатели помогли выбраться трем молодым людям, которые оказались в Каме под коммунальным мостом. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермской городской службы спасения. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Каме в районе коммунального моста тонет человек. прибывшие на место матросы-спасатели, что помощь требуется трем молодым людям, которые находятся в воде между третьей и четвертой опорами Коммунального моста. Всех пермяков успешно достали из воды», — рассказали спасатели. Молодые люди были переданы в руки врачей скорой помощи. Все они были в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации.