Спасатели вытащили из Камы трех тонущих пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, озеро, курорт, лето, спасатель, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода
Матросы-спасатели доставили тонущих на берег и передали медикам Фото:

Пермские спасатели помогли выбраться трем молодым людям, которые оказались в Каме под коммунальным мостом. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермской городской службы спасения.

«На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Каме в районе коммунального моста тонет человек. прибывшие на место матросы-спасатели, что помощь требуется трем молодым людям, которые находятся в воде между третьей и четвертой опорами Коммунального моста. Всех пермяков успешно достали из воды», — рассказали спасатели.

Молодые люди были переданы в руки врачей скорой помощи. Все они были в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские спасатели помогли выбраться трем молодым людям, которые оказались в Каме под коммунальным мостом. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермской городской службы спасения. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Каме в районе коммунального моста тонет человек. прибывшие на место матросы-спасатели, что помощь требуется трем молодым людям, которые находятся в воде между третьей и четвертой опорами Коммунального моста. Всех пермяков успешно достали из воды», — рассказали спасатели. Молодые люди были переданы в руки врачей скорой помощи. Все они были в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...