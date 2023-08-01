Участница «ЧВК Девчата» преодолела 2000 км, чтобы приехать на фронт к любимому

01 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Муж волонтера Александры Сасиной — доброволец в зоне спецоперации Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтер из «ЧВК Девчата» Александра Сасина из Санкт-Петербурга вместе с подругой Ольгой проехала почти две тысячи километров, чтобы увидеть мужа-добровольца в зоне СВО. Об этом отважные девушки рассказали корреспонденту URA.RU. «Приехала на пару дней — очень хотелось увидеть[мужа], поддержать и придать ему силы. Надежный тыл — самое главное для бойца, когда он сообщил, что уходит, было тяжело и не хотелось отпускать. Но я выросла в семье военных и была готова к такому повороту — за жизнь страшно, но ради любимого человека пойдешь и на край света», — рассказала Александра. Муж отговаривал ее от приезда, но, как говорит девушка, они в этом плане одинаковые духом — он пошел добровольцем, и она настояла на своем. Ранее еще одна участница «ЧВК Девчата» привезла бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Недавно к ним присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает мужчин-добровольцев в госпиталях и проявляет заботу о них.

Волонтер из «ЧВК Девчата» Александра Сасина из Санкт-Петербурга вместе с подругой Ольгой проехала почти две тысячи километров, чтобы увидеть мужа-добровольца в зоне СВО. Об этом отважные девушки рассказали корреспонденту URA.RU. «Приехала на пару дней — очень хотелось увидеть[мужа], поддержать и придать ему силы. Надежный тыл — самое главное для бойца, когда он сообщил, что уходит, было тяжело и не хотелось отпускать. Но я выросла в семье военных и была готова к такому повороту — за жизнь страшно, но ради любимого человека пойдешь и на край света», — рассказала Александра. Муж отговаривал ее от приезда, но, как говорит девушка, они в этом плане одинаковые духом — он пошел добровольцем, и она настояла на своем. Ранее еще одна участница «ЧВК Девчата» привезла бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Недавно к ним присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает мужчин-добровольцев в госпиталях и проявляет заботу о них.