Участница «ЧВК Девчата» преодолела 2000 км, чтобы приехать на фронт к любимому

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Обстрел в Донецке. Во время сегодняшнего обстрела в Донецке погибло 7 человек (пассажиры автобуса) и 19 пострадало. Донецк, ДНР, донецк, обстрел, сво
Муж волонтера Александры Сасиной — доброволец в зоне спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтер из «ЧВК Девчата» Александра Сасина из Санкт-Петербурга вместе с подругой Ольгой проехала почти две тысячи километров, чтобы увидеть мужа-добровольца в зоне СВО. Об этом отважные девушки рассказали корреспонденту URA.RU.

«Приехала на пару дней — очень хотелось увидеть[мужа], поддержать и придать ему силы. Надежный тыл — самое главное для бойца, когда он сообщил, что уходит, было тяжело и не хотелось отпускать. Но я выросла в семье военных и была готова к такому повороту — за жизнь страшно, но ради любимого человека пойдешь и на край света», — рассказала Александра. Муж отговаривал ее от приезда, но, как говорит девушка, они в этом плане одинаковые духом — он пошел добровольцем, и она настояла на своем.

Ранее еще одна участница «ЧВК Девчата» привезла бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Недавно к ним присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает мужчин-добровольцев в госпиталях и проявляет заботу о них.

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Волонтер из «ЧВК Девчата» Александра Сасина из Санкт-Петербурга вместе с подругой Ольгой проехала почти две тысячи километров, чтобы увидеть мужа-добровольца в зоне СВО. Об этом отважные девушки рассказали корреспонденту URA.RU. «Приехала на пару дней — очень хотелось увидеть[мужа], поддержать и придать ему силы. Надежный тыл — самое главное для бойца, когда он сообщил, что уходит, было тяжело и не хотелось отпускать. Но я выросла в семье военных и была готова к такому повороту — за жизнь страшно, но ради любимого человека пойдешь и на край света», — рассказала Александра. Муж отговаривал ее от приезда, но, как говорит девушка, они в этом плане одинаковые духом — он пошел добровольцем, и она настояла на своем. Ранее еще одна участница «ЧВК Девчата» привезла бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Недавно к ним присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает мужчин-добровольцев в госпиталях и проявляет заботу о них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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