В Челябинской области клещи заразили 45 человек

В Челябинской области выявлено 25 заболевших клещевым энцефалитом и 20 — боррелиозом

02 августа 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

С начала сезона в регионе от укусов клещей пострадали 11 194 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с начала года 25 жителей заболели клещевым энцефалитом и 20 — клещевым боррелиозом. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В регионе с начала года зарегистрировано 25 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев клещевым боррелиозом. С укусами клещей в медучреждения обратилось 11 194 жителя, в том числе 2 815 детей. В 2022 году за аналогичный период обращений было — 17 714. С подозрением на энцефалит госпитализировано 176 больных», — уточнили в пресс-службе. На территории области клещи являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, туляремии. На данный момент исследовано 6 560 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 25,6% инфицированы боррелиями, 0,5% — вирусом клещевого энцефалита, 2,2% — эрлихиями, 1,1% — анаплазмами.

В Челябинской области с начала года 25 жителей заболели клещевым энцефалитом и 20 — клещевым боррелиозом. Об этом URA.RU сообщили 2 августа в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В регионе с начала года зарегистрировано 25 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев клещевым боррелиозом. С укусами клещей в медучреждения обратилось 11 194 жителя, в том числе 2 815 детей. В 2022 году за аналогичный период обращений было — 17 714. С подозрением на энцефалит госпитализировано 176 больных», — уточнили в пресс-службе. На территории области клещи являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, туляремии. На данный момент исследовано 6 560 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 25,6% инфицированы боррелиями, 0,5% — вирусом клещевого энцефалита, 2,2% — эрлихиями, 1,1% — анаплазмами.