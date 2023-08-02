Госдеп: напряжение между Польшей и Белоруссией недостаточно для 5-й статьи устава НАТО

НАТО не собирается применять принцип коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи пятой [о принципе коллективной обороны]. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил Мэттью Миллер во время брифинга, транляция которого шла на официальном
Пятая статья устава НАТО предусматривает коллективный ответ при вооруженном нападение на одну или несколько стран-участников альянса. Договор об этом был подписан в Вашингтоне в 1949 году.
Ранее URA.RU сообщало, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава пообещала нарастить группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. При этом Минобороны Белоруссии считают, что заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным.
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