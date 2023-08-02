02 августа 2023

Госдеп: напряжение между Польшей и Белоруссией недостаточно для 5-й статьи устава НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, вертолет, санавиация, скорая помошь
НАТО не будет применять принцип коллективной обороны из-за белорусских вертолетов на границе Польши Фото:

НАТО не собирается применять принцип коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи пятой [о принципе коллективной обороны]. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил Мэттью Миллер во время брифинга, транляция которого шла на официальном youtube-канале Госдепартамента США.

Пятая статья устава НАТО предусматривает коллективный ответ при вооруженном нападение на одну или несколько стран-участников альянса. Договор об этом был подписан в Вашингтоне в 1949 году.

Ранее URA.RU сообщало, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава пообещала нарастить группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. При этом Минобороны Белоруссии считают, что заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным.

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НАТО не собирается применять принцип коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи пятой [о принципе коллективной обороны]. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил Мэттью Миллер во время брифинга, транляция которого шла на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пятая статья устава НАТО предусматривает коллективный ответ при вооруженном нападение на одну или несколько стран-участников альянса. Договор об этом был подписан в Вашингтоне в 1949 году. Ранее URA.RU сообщало, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава пообещала нарастить группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. При этом Минобороны Белоруссии считают, что заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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