Госдеп: напряжение между Польшей и Белоруссией недостаточно для 5-й статьи устава НАТО

02 августа 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

НАТО не будет применять принцип коллективной обороны из-за белорусских вертолетов на границе Польши Фото: Московец Илья © URA.RU НАТО не собирается применять принцип коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи пятой [о принципе коллективной обороны]. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил Мэттью Миллер во время брифинга, транляция которого шла на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пятая статья устава НАТО предусматривает коллективный ответ при вооруженном нападение на одну или несколько стран-участников альянса. Договор об этом был подписан в Вашингтоне в 1949 году. Ранее URA.RU сообщало, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава пообещала нарастить группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. При этом Минобороны Белоруссии считают, что заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным.

НАТО не собирается применять принцип коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи пятой [о принципе коллективной обороны]. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил Мэттью Миллер во время брифинга, транляция которого шла на официальном youtube-канале Госдепартамента США. Пятая статья устава НАТО предусматривает коллективный ответ при вооруженном нападение на одну или несколько стран-участников альянса. Договор об этом был подписан в Вашингтоне в 1949 году. Ранее URA.RU сообщало, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. После этого Варшава пообещала нарастить группировку войск на границе с Беларусью из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. При этом Минобороны Белоруссии считают, что заявление Варшавы о нарушении границы Польши белорусскими вертолетами является надуманным.