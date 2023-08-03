В Екатеринбурге московский художник расписал подземный переход возле ТЮЗа. Фото

03 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Подземный переход возле ТЮЗа расписали в рамках стрит-арт фестиваля Фото: представитель фестиваля STENOGRAFFIA В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA художник из Москвы Vova NOOTK (Владимир Гупалов) расписал переход возле Театра юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «Московский художник расписал переход у Театра юного зрителя. Арт-объект напоминает комикс, в котором горожане могут узнать известные образы и символы Екатеринбурга. Работа носит название „Оранжевый маршрут“, она выполнена в коллаборации с оператором сотовой связи „МОТИВ“», — сказано в сообщении. Арт-объект выполнен из символов города, объединенных между собой героями с необычными прическами и длинными носами. По словам Владимир Гупалова, рядом с каждым объектом появлялись те персонажи, которые лучше дополняли и раскрывали его. «Основная идея — это показать архитектуру, но при этом я посмотрел и другие объекты. Мне понравились элементы герба: шахта для добычи руды. Или, например, памятник Татищеву и Де Геннину», — сказал художник. Vova NOOTK уже принимал участие в фестивале STENOGRAFFIA в 2011 году. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе появились первые работы международного фестиваля уличного искусства. Автором арт-объектов стал художник из Уфы Мансур Зияев. Фото: представитель фестиваля STENOGRAFFIA Фото: представитель фестиваля STENOGRAFFIA

В Екатеринбурге в рамках фестиваля STENOGRAFFIA художник из Москвы Vova NOOTK (Владимир Гупалов) расписал переход возле Театра юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «Московский художник расписал переход у Театра юного зрителя. Арт-объект напоминает комикс, в котором горожане могут узнать известные образы и символы Екатеринбурга. Работа носит название „Оранжевый маршрут“, она выполнена в коллаборации с оператором сотовой связи „МОТИВ“», — сказано в сообщении. Арт-объект выполнен из символов города, объединенных между собой героями с необычными прическами и длинными носами. По словам Владимир Гупалова, рядом с каждым объектом появлялись те персонажи, которые лучше дополняли и раскрывали его. «Основная идея — это показать архитектуру, но при этом я посмотрел и другие объекты. Мне понравились элементы герба: шахта для добычи руды. Или, например, памятник Татищеву и Де Геннину», — сказал художник. Vova NOOTK уже принимал участие в фестивале STENOGRAFFIA в 2011 году. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе появились первые работы международного фестиваля уличного искусства. Автором арт-объектов стал художник из Уфы Мансур Зияев.