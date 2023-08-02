Градозащитник Галицкий заявился на пост мэра Перми, чтобы рассказать властям о проблемах

03 августа 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Денис Галицкий хочет напомнить властям, что был прав Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Градозащитник Денис Галицкий подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом URA.RU рассказал сам Галицкий. По его словам, он намерен рассказать конкурсной комиссии, куда входят пермские депутаты и краевые чиновники, о проблеме, которая есть в Перми. «Я заявился, прекрасно понимая, что никакого риска стать мэром у меня нет. Задача — привлечь внимание к определенным проблемам в городском управлении», — отметил Денис Галицкий. Галицкий был участником конкурса в 2021 году. Он рассказал, что тогда говорил о необходимости внедрения системы управления качеством ИСО-9001 в городской администрации. «И актуальность проблемы подтвердила подготовка к юбилею Перми. Я иду на конкурс, чтобы напомнить им о том, что я был прав. И заявить о новой проблеме», — рассказал URA.RU Денис Галицкий. О чем именно идет речь, он не стал говорить, сославшись на то, что не хотел бы раскрывать свою программу. Денис Галицкий стал 15-м претендентом на пост мэра Перми. Конкурс пройдет 17 августа.

Градозащитник Денис Галицкий подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом URA.RU рассказал сам Галицкий. По его словам, он намерен рассказать конкурсной комиссии, куда входят пермские депутаты и краевые чиновники, о проблеме, которая есть в Перми. «Я заявился, прекрасно понимая, что никакого риска стать мэром у меня нет. Задача — привлечь внимание к определенным проблемам в городском управлении», — отметил Денис Галицкий. Галицкий был участником конкурса в 2021 году. Он рассказал, что тогда говорил о необходимости внедрения системы управления качеством ИСО-9001 в городской администрации. «И актуальность проблемы подтвердила подготовка к юбилею Перми. Я иду на конкурс, чтобы напомнить им о том, что я был прав. И заявить о новой проблеме», — рассказал URA.RU Денис Галицкий. О чем именно идет речь, он не стал говорить, сославшись на то, что не хотел бы раскрывать свою программу. Денис Галицкий стал 15-м претендентом на пост мэра Перми. Конкурс пройдет 17 августа.