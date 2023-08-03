Челябинского треш-стримера потребовали привлечь к ответственности

Мизулина потребовала привлечь стримера «Гобзавра» к ответственности

03 августа 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина потребовала наказать «Гобзавра» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Треш-стримера «Гобзавра» из Челябинска потребовали привлечь к ответственности. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, материалы прокуратура региона направила в суд и полицию. «После нашего обращения по деятельности треш-стримера „Гобзавр“ прокуратура Челябинской области передала в суд материалы для принятия решения о блокировке его ресурсов в соцсетях. Также прокуратурой направлены материалы в УМВД Челябинска», — отметила в своем telegram-канале Мизулина. По словам активистки, полицию просят привлечь «Гобзавра» к ответственности за действия, совершенные им в ходе прямых эфиров. В ходе стримов блогер за вознаграждения выполнеяет просьбы подписчиков. «Гобзавр» причиняет жертвам психологическое и физическое унижение. Созданный в 2013 году канал, в настоящий момент набрал более шести миллионов просмотров. В прокуратуре региона получить комментарий не удалось. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что у них нет такой информации. На запросы URA.RU к моменту публикации стример «Гобзавр» не ответил.

Треш-стримера «Гобзавра» из Челябинска потребовали привлечь к ответственности. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, материалы прокуратура региона направила в суд и полицию. «После нашего обращения по деятельности треш-стримера „Гобзавр“ прокуратура Челябинской области передала в суд материалы для принятия решения о блокировке его ресурсов в соцсетях. Также прокуратурой направлены материалы в УМВД Челябинска», — отметила в своем telegram-канале Мизулина. По словам активистки, полицию просят привлечь «Гобзавра» к ответственности за действия, совершенные им в ходе прямых эфиров. В ходе стримов блогер за вознаграждения выполнеяет просьбы подписчиков. «Гобзавр» причиняет жертвам психологическое и физическое унижение. Созданный в 2013 году канал, в настоящий момент набрал более шести миллионов просмотров. В прокуратуре региона получить комментарий не удалось. В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что у них нет такой информации. На запросы URA.RU к моменту публикации стример «Гобзавр» не ответил.