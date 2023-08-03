Челябинское село для развития агротуризма проведет дискотеку в стиле 90-х. Фото

04 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Развлекательное мероприятие покажет возможности для отдыха на селе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) для развития агротуризма проведут дискотеку в стиле 90-х годов. Как URA.RU рассказала глава сельского поселения Ирина Веречинова, мероприятие по инициативе фермеров сделали на городском уровне с сельским колоритом. «Люди увидят, что хорошо отдыхать можно и в деревне. Дискотеку проведет челябинский диджей Алексей Панкратьев, известный фанатам как Anton Chester. Танцевать гости будут под хиты 90-х годов 20 века. В качестве танцплощадки оборудованы зоны в пони-кафе и на персе у пруда с карпами. Окружают танц-площадку плодовые деревья», — отметила URA.RU Веречинова. В администрации села рассчитывают на приток кадров в населенный пункт. Управляющая плодово-ягодными садами Ольга Сегаль пояснила URA.RU, что посетителям предложат пиццу от шеф-повара «Григорьевская груша с горгондзолой и мармеладом», средиземноморскую выпечку с креветками, десерты из ягод, выращенных в садах Григорьевки. Посетителей ждут пони с постриженными челками. «Агротуризм может быть разным. Это не только походы на предприятия, где показывают техпроцессы сбора и переработки урожая. Аутентичные мероприятия с хорошим качеством у нас становятся еще одним магнитом для приезжающих жить и работать», — сообщила Сегаль. Дискотека пройдет 5 августа. Гостей соберут в 20 часов. В Григорьевке URA.RU отметили, что желающих присоединиться к празднику ждут в джинсовых куртках, лосинах и с челкой, чтобы вспомнить молодость. Проведением дискотеки в Григорьевке опробуют новый подход к агротуризму Фото: личный архив Ольги Сегаль Гостей будут окружать пони из местного кафе Фото: личный архив Ольги Сегаль Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) для развития агротуризма проведут дискотеку в стиле 90-х годов. Как URA.RU рассказала глава сельского поселения Ирина Веречинова, мероприятие по инициативе фермеров сделали на городском уровне с сельским колоритом. «Люди увидят, что хорошо отдыхать можно и в деревне. Дискотеку проведет челябинский диджей Алексей Панкратьев, известный фанатам как Anton Chester. Танцевать гости будут под хиты 90-х годов 20 века. В качестве танцплощадки оборудованы зоны в пони-кафе и на персе у пруда с карпами. Окружают танц-площадку плодовые деревья», — отметила URA.RU Веречинова. В администрации села рассчитывают на приток кадров в населенный пункт. Управляющая плодово-ягодными садами Ольга Сегаль пояснила URA.RU, что посетителям предложат пиццу от шеф-повара «Григорьевская груша с горгондзолой и мармеладом», средиземноморскую выпечку с креветками, десерты из ягод, выращенных в садах Григорьевки. Посетителей ждут пони с постриженными челками. «Агротуризм может быть разным. Это не только походы на предприятия, где показывают техпроцессы сбора и переработки урожая. Аутентичные мероприятия с хорошим качеством у нас становятся еще одним магнитом для приезжающих жить и работать», — сообщила Сегаль. Дискотека пройдет 5 августа. Гостей соберут в 20 часов. В Григорьевке URA.RU отметили, что желающих присоединиться к празднику ждут в джинсовых куртках, лосинах и с челкой, чтобы вспомнить молодость.