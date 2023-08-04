В Запорожье сорвали теракт против сотрудника администрации

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В ФСБ сообщили, что гражданин Украины хранил дома взрывчатые вещества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы и сотрудники МВД пресекли попытку организации теракта в отношении сотрудника администрации Запорожской области гражданином Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

«Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.

Отмечается, что после проведения проверки было выяснено, что Главное управление разведки министерства обороны Украины передавало преступнику взрывчатые вещества и руководило организацией теракта. Целью киевского режима являлись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов региона.

Было заведено уголовное дело. Во время обысков был найден схрон с опасными веществами и разными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Спецслужбы и сотрудники МВД пресекли попытку организации теракта в отношении сотрудника администрации Запорожской области гражданином Украины. Об этом сообщили в ФСБ. «Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Отмечается, что после проведения проверки было выяснено, что Главное управление разведки министерства обороны Украины передавало преступнику взрывчатые вещества и руководило организацией теракта. Целью киевского режима являлись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов региона. Было заведено уголовное дело. Во время обысков был найден схрон с опасными веществами и разными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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