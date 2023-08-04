В Запорожье сорвали теракт против сотрудника администрации

04 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

В ФСБ сообщили, что гражданин Украины хранил дома взрывчатые вещества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы и сотрудники МВД пресекли попытку организации теракта в отношении сотрудника администрации Запорожской области гражданином Украины. Об этом сообщили в ФСБ. «Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Отмечается, что после проведения проверки было выяснено, что Главное управление разведки министерства обороны Украины передавало преступнику взрывчатые вещества и руководило организацией теракта. Целью киевского режима являлись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов региона. Было заведено уголовное дело. Во время обысков был найден схрон с опасными веществами и разными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.

Спецслужбы и сотрудники МВД пресекли попытку организации теракта в отношении сотрудника администрации Запорожской области гражданином Украины. Об этом сообщили в ФСБ. «Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Отмечается, что после проведения проверки было выяснено, что Главное управление разведки министерства обороны Украины передавало преступнику взрывчатые вещества и руководило организацией теракта. Целью киевского режима являлись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов региона. Было заведено уголовное дело. Во время обысков был найден схрон с опасными веществами и разными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства.