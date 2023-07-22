Аксенов сообщил о нападении дронов ВСУ на Крым

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Сергей Аксенов сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Крыму Фото:

ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму с помощью беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он также сообщил, что на месте работают оперативные службы для устранения возможных последствий атаки.

По словам советника Аксенова Олега Крючкова, в интернете начало распространяться видео атаки ВСУ по объектам на полуострове. У себя в Telegram он призвал сообщить в МВД и ФСБ всех, кто знает авторов этих материалов, а также попросил не распространять видео военных и критических объектов.

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ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму с помощью беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он также сообщил, что на месте работают оперативные службы для устранения возможных последствий атаки. По словам советника Аксенова Олега Крючкова, в интернете начало распространяться видео атаки ВСУ по объектам на полуострове. У себя в Telegram он призвал сообщить в МВД и ФСБ всех, кто знает авторов этих материалов, а также попросил не распространять видео военных и критических объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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