Аксенов сообщил о нападении дронов ВСУ на Крым

Сергей Аксенов сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму с помощью беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он также сообщил, что на месте работают оперативные службы для устранения возможных последствий атаки.