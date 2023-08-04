Житель Миасса сбил на электровелосипеде школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, монитор сердечного ритма, больничные показатели, электрокардиограмма
Мальчик находится в больнице, у него держится высокая температура Фото:

Житель Миасса Челябинской области, управляя электровелосипедом, наехал на 9-летнего школьника и скрылся с места ДТП, ребенка госпитализировали. Ситуацию URA.RU прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Пока не установленный мужчина сбил ребенка на электровелосипеде. Сотрудниками полиции Миасс реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

В поисках виновника ДТП задействованы патрули с участием народной дружины и казачества. Помощь в поиске оказывают неравнодушные граждане.

Как сообщает «74 ru», 9-летнего Ярослава сбили на пешеходной дорожке возле жилого дома. Мужчина, которому по показаниям мальчика на вид было 30-40 лет, остановился, сказал «бывает» и уехал. Мальчик находится в больнице, у него держится высокая температура, врачи никаких прогнозов пока не дают.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Миасса Челябинской области, управляя электровелосипедом, наехал на 9-летнего школьника и скрылся с места ДТП, ребенка госпитализировали. Ситуацию URA.RU прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области. «Пока не установленный мужчина сбил ребенка на электровелосипеде. Сотрудниками полиции Миасс реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. В поисках виновника ДТП задействованы патрули с участием народной дружины и казачества. Помощь в поиске оказывают неравнодушные граждане. Как сообщает «74 ru», 9-летнего Ярослава сбили на пешеходной дорожке возле жилого дома. Мужчина, которому по показаниям мальчика на вид было 30-40 лет, остановился, сказал «бывает» и уехал. Мальчик находится в больнице, у него держится высокая температура, врачи никаких прогнозов пока не дают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...