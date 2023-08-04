Житель Миасса сбил на электровелосипеде школьника

Житель Миасса Челябинской области, управляя электровелосипедом, наехал на 9-летнего школьника и скрылся с места ДТП, ребенка госпитализировали. Ситуацию URA.RU прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
«Пока не установленный мужчина сбил ребенка на электровелосипеде. Сотрудниками полиции Миасс реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
В поисках виновника ДТП задействованы патрули с участием народной дружины и казачества. Помощь в поиске оказывают неравнодушные граждане.
Как сообщает «74 ru», 9-летнего Ярослава сбили на пешеходной дорожке возле жилого дома. Мужчина, которому по показаниям мальчика на вид было 30-40 лет, остановился, сказал «бывает» и уехал. Мальчик находится в больнице, у него держится высокая температура, врачи никаких прогнозов пока не дают.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.