В Челябинской области выросла реальная зарплата. Инфографика

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Реальная зарплата выросла, и средний уровень составил 54,5 тыс рублей Фото:

В Челябинской области средняя реальная зарплата за пять месяцев 2023 года выросла на 8,5% к аналогичному периоду 2022 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средний уровень доходов составил 54,5 тысячи рублей.

«Зарплата в Челябинской области по итогам пяти месяцев 2023 года продолжила рост. Реальный уровень средней зарплаты, скорректированной на показатели инфляции, за январь — май составил 8,5%», — отметили в правительстве.

При этом в номинальном выражении доходы поднялись на 14,6%. Власти сослались на данные Челябинскстата. Согласно его информации, наибольшие доходы имеют сотрудники научных организаций (74 тысячи рублей), компаний информации и связи (73 тысячи) и финансового и страхового сектора (71 тысяча). Меньше всех зарабатывают в компаниях сферы гостеприимства — гостиницах и общепите (30,5 тысячи рублей).

Несмотря на рост зарплат, ряд работодателей испытывают сложности с поиском кадров. О нехватке трактористов в августе заявили аграрии. Одновременно в машиностроении бизнес, согласно прогнозам руководства Главного управления по труду и занятости, к концу 2023 года сможет закрыть основное количество вакансий рабочих и программистов.

Больше всех в регионе зарабатывают ученые, а меньше других — работник гостиниц и общепита
Больше всех в регионе зарабатывают ученые, а меньше других — работник гостиниц и общепита

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В Челябинской области средняя реальная зарплата за пять месяцев 2023 года выросла на 8,5% к аналогичному периоду 2022 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средний уровень доходов составил 54,5 тысячи рублей. «Зарплата в Челябинской области по итогам пяти месяцев 2023 года продолжила рост. Реальный уровень средней зарплаты, скорректированной на показатели инфляции, за январь — май составил 8,5%», — отметили в правительстве. При этом в номинальном выражении доходы поднялись на 14,6%. Власти сослались на данные Челябинскстата. Согласно его информации, наибольшие доходы имеют сотрудники научных организаций (74 тысячи рублей), компаний информации и связи (73 тысячи) и финансового и страхового сектора (71 тысяча). Меньше всех зарабатывают в компаниях сферы гостеприимства — гостиницах и общепите (30,5 тысячи рублей). Несмотря на рост зарплат, ряд работодателей испытывают сложности с поиском кадров. О нехватке трактористов в августе заявили аграрии. Одновременно в машиностроении бизнес, согласно прогнозам руководства Главного управления по труду и занятости, к концу 2023 года сможет закрыть основное количество вакансий рабочих и программистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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