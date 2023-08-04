Реальная зарплата выросла, и средний уровень составил 54,5 тыс рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области средняя реальная зарплата за пять месяцев 2023 года выросла на 8,5% к аналогичному периоду 2022 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средний уровень доходов составил 54,5 тысячи рублей.

«Зарплата в Челябинской области по итогам пяти месяцев 2023 года продолжила рост. Реальный уровень средней зарплаты, скорректированной на показатели инфляции, за январь — май составил 8,5%», — отметили в правительстве.

При этом в номинальном выражении доходы поднялись на 14,6%. Власти сослались на данные Челябинскстата. Согласно его информации, наибольшие доходы имеют сотрудники научных организаций (74 тысячи рублей), компаний информации и связи (73 тысячи) и финансового и страхового сектора (71 тысяча). Меньше всех зарабатывают в компаниях сферы гостеприимства — гостиницах и общепите (30,5 тысячи рублей).

Несмотря на рост зарплат, ряд работодателей испытывают сложности с поиском кадров. О нехватке трактористов в августе заявили аграрии. Одновременно в машиностроении бизнес, согласно прогнозам руководства Главного управления по труду и занятости, к концу 2023 года сможет закрыть основное количество вакансий рабочих и программистов.