В Перми продается сеть кофеен, которая работает по франшизе куединского миллионера

В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like

04 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сеть кофеен основал Аяз Шабутдинов в 2013 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like. Заведения созданы в формате «кофе с собой» и работают по франшизе, которую основал пермский миллионер Аяз Шабутдинов в 2013 году. Бизнес оценивают в 8 млн рублей. «Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести сеть кофеен, которая станет отличным бизнесом. Наша сеть кофеен расположена в центре Перми, что обеспечивает высокий трафик и удобство для посетителей. Стоимость бизнеса — 8 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что штат кофеен полностью укомплектован, есть все необходимое оборудование. Также покупателю передадут готовый бизнес-план и маркетинговую стратегию. Имеются все документы и лицензии для ведения предпринимательской деятельности, отмечает продавец.

В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like. Заведения созданы в формате «кофе с собой» и работают по франшизе, которую основал пермский миллионер Аяз Шабутдинов в 2013 году. Бизнес оценивают в 8 млн рублей. «Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести сеть кофеен, которая станет отличным бизнесом. Наша сеть кофеен расположена в центре Перми, что обеспечивает высокий трафик и удобство для посетителей. Стоимость бизнеса — 8 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что штат кофеен полностью укомплектован, есть все необходимое оборудование. Также покупателю передадут готовый бизнес-план и маркетинговую стратегию. Имеются все документы и лицензии для ведения предпринимательской деятельности, отмечает продавец.