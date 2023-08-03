03 августа 2023

В Перми продается сеть кофеен, которая работает по франшизе куединского миллионера

В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, билайн, кофе с собой
Сеть кофеен основал Аяз Шабутдинов в 2013 году Фото:

В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like. Заведения созданы в формате «кофе с собой» и работают по франшизе, которую основал пермский миллионер Аяз Шабутдинов в 2013 году. Бизнес оценивают в 8 млн рублей.

«Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести сеть кофеен, которая станет отличным бизнесом. Наша сеть кофеен расположена в центре Перми, что обеспечивает высокий трафик и удобство для посетителей. Стоимость бизнеса — 8 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что штат кофеен полностью укомплектован, есть все необходимое оборудование. Также покупателю передадут готовый бизнес-план и маркетинговую стратегию. Имеются все документы и лицензии для ведения предпринимательской деятельности, отмечает продавец.

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В Перми выставили на продажу сеть кофеен Coffee Like. Заведения созданы в формате «кофе с собой» и работают по франшизе, которую основал пермский миллионер Аяз Шабутдинов в 2013 году. Бизнес оценивают в 8 млн рублей. «Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести сеть кофеен, которая станет отличным бизнесом. Наша сеть кофеен расположена в центре Перми, что обеспечивает высокий трафик и удобство для посетителей. Стоимость бизнеса — 8 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что штат кофеен полностью укомплектован, есть все необходимое оборудование. Также покупателю передадут готовый бизнес-план и маркетинговую стратегию. Имеются все документы и лицензии для ведения предпринимательской деятельности, отмечает продавец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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