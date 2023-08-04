Отдых в России подорожал более чем на 30%

05 августа 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

На российских курортах средний чек при бронировании туров вырос почти до 99 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Цены на туры в России в августе выросли в среднем на 29-33%. Объясняется это снижением стоимости зарубежной перевозки. «Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных выше, чем на зарубежных. Отдых в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29—33% в годовом выражении, а в Турции и Египте — в пределах 17%», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на данные туроператоров. Как сообщается в материале, динамика связана с расширением объема и снижением стоимости зарубежной перевозки, в то время, когда цены на перелеты внутри страны туроператоры называют высокими. В частности, по оценкам Travelata.ru, Россия и Абхазия в структуре бронирований совокупно занимают 23%, что соответствует уровню 2022 года. По данным «Слетать.ру», средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, почти до 98 тысяч рублей, в Абхазию на 20%, примерно до 119 тысяч руб. На направления в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно. Повышение уровня сервиса на российских курортах становится одним из приоритетов развития туротрасли в России. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два года было выделено свыше 100 миллиардов рублей.

Цены на туры в России в августе выросли в среднем на 29-33%. Объясняется это снижением стоимости зарубежной перевозки. «Рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных выше, чем на зарубежных. Отдых в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29—33% в годовом выражении, а в Турции и Египте — в пределах 17%», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные туроператоров. Как сообщается в материале, динамика связана с расширением объема и снижением стоимости зарубежной перевозки, в то время, когда цены на перелеты внутри страны туроператоры называют высокими. В частности, по оценкам Travelata.ru, Россия и Абхазия в структуре бронирований совокупно занимают 23%, что соответствует уровню 2022 года. По данным «Слетать.ру», средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, почти до 98 тысяч рублей, в Абхазию на 20%, примерно до 119 тысяч руб. На направления в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно. Повышение уровня сервиса на российских курортах становится одним из приоритетов развития туротрасли в России. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два года было выделено свыше 100 миллиардов рублей.