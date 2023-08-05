05 августа 2023

У свердловчан из-за грозы пропало электричество. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В Реже и Сосновом Бору пропало электричество из-за непогоды Фото:

В Реже в некоторых районах из-за грозы возникли перебои с электроснабжением. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет совсем, сообщил мэр города Иван Карташов.

«Перебои с электричеством в некоторых районах Режа возникли из-за грозы. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет вовсе», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, энергетики восстановят подачу электроэнергии до 21:00.

В Сосновом Бору (Артемовский район) молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего пропало электричество в поселке. Бригада электриков устраняет поломку, сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов в telegram-канале.

По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», в поселке Буланаше в дом прилетел шифер от соседнего здания. «Также упал забор», — добавили в канале.

Электрики вернут электричество жителям Режа до 21:00
Электрики вернут электричество жителям Режа до 21:00
Фото:

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В Реже в некоторых районах из-за грозы возникли перебои с электроснабжением. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет совсем, сообщил мэр города Иван Карташов. «Перебои с электричеством в некоторых районах Режа возникли из-за грозы. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет вовсе», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, энергетики восстановят подачу электроэнергии до 21:00. В Сосновом Бору (Артемовский район) молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего пропало электричество в поселке. Бригада электриков устраняет поломку, сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов в telegram-канале. По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», в поселке Буланаше в дом прилетел шифер от соседнего здания. «Также упал забор», — добавили в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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