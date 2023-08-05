В Реже в некоторых районах из-за грозы возникли перебои с электроснабжением. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет совсем, сообщил мэр города Иван Карташов.
«Перебои с электричеством в некоторых районах Режа возникли из-за грозы. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет вовсе», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, энергетики восстановят подачу электроэнергии до 21:00.
В Сосновом Бору (Артемовский район) молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего пропало электричество в поселке. Бригада электриков устраняет поломку, сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов в telegram-канале.
По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», в поселке Буланаше в дом прилетел шифер от соседнего здания. «Также упал забор», — добавили в канале.
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