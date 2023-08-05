У свердловчан из-за грозы пропало электричество. Фото, видео

06 августа 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Реже и Сосновом Бору пропало электричество из-за непогоды Фото: Илья Московец © URA.RU В Реже в некоторых районах из-за грозы возникли перебои с электроснабжением. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет совсем, сообщил мэр города Иван Карташов. «Перебои с электричеством в некоторых районах Режа возникли из-за грозы. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет вовсе», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, энергетики восстановят подачу электроэнергии до 21:00. В Сосновом Бору (Артемовский район) молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего пропало электричество в поселке. Бригада электриков устраняет поломку, сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов в telegram-канале. По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», в поселке Буланаше в дом прилетел шифер от соседнего здания. «Также упал забор», — добавили в канале. Электрики вернут электричество жителям Режа до 21:00 Фото: страница Ивана Карташова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/glavargo

В Реже в некоторых районах из-за грозы возникли перебои с электроснабжением. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет совсем, сообщил мэр города Иван Карташов. «Перебои с электричеством в некоторых районах Режа возникли из-за грозы. В микрорайонах Привокзального и Гавани электричества нет вовсе», — написал Карташов в соцсети «ВКонтакте». По его словам, энергетики восстановят подачу электроэнергии до 21:00. В Сосновом Бору (Артемовский район) молния попала в трансформаторную подстанцию, из-за чего пропало электричество в поселке. Бригада электриков устраняет поломку, сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов в telegram-канале. По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», в поселке Буланаше в дом прилетел шифер от соседнего здания. «Также упал забор», — добавили в канале.